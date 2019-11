Dolberg scoort fraai tegen Lyon; rode kaart Fernando Marçal gaat wereld over

Olympique Lyon heeft zaterdagavond een nipte overwinning geboekt in de Ligue 1. Het elftal van trainer Rudi Garcia won zonder de geblesseerde Memphis Depay met 2-1 van OGC Nice, ondanks het feit dat men vanaf de 34ste minuut met tien man speelde na rood voor Fernando Marçal. Het doelpunt van Nice kwam van de voet van Kasper Dolberg, die voor het eerst sinds 29 september weer eens wist te scoren in de Franse competitie. Lyon staat met 19 punten uit 14 duels voorlopig vijfde op de ranglijst; Nice is met 17 punten uit 14 duels terug te vinden op een veertiende plaats.

De boosheid bij Rudi Garcia was groot nadat Depay met een blessure terugkeerde van de interlandperiode, maar het gemis van zijn aanvoerder werd Lyon uiteindelijk niet fataal tegen Nice. Les Gones begonnen uitstekend aan de wedstrijd en konden al na tien minuten voetballen juichen. Bonfim Dante verdedigde slordig uit, waarna Jeff Reine-Adélaïde kon oppikken en uiteindelijk met een laag schot de verre hoek vond: 1-0.

Lyon beleefde zo een voortvarende start en wist zijn voordelige marge na een klein halfuur te verdubbelen. Moussa Dembélé benutte een strafschop, nadat hij zelf in het strafschopgebied was gevloerd door Christophe Hérelle. Lyon leek daarmee op rozen te zitten, maar elf minuten na rust dupeerde Marçal zijn ploeg. De Braziliaanse verdediger attaqueerde het hoofd van tegenstander Hichem Boudaoui met een hoog been en kon vervolgens inrukken met een directe rode kaart.

De overtalsituatie gaf Nice nieuwe hoop. Dolberg leek kort na de onderbreking de aansluitingstreffer op het scorebord te brengen, maar zijn doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Twaalf minuten voor tijd tekende Dolberg alsnog voor de 2-1, door een voorzet van rechtsback Patrick Burner fraai te verlengen tot in de verre hoek. Diezelfde Burner werd vlak erna met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld gestuurd, waardoor Nice zijn momentum uiteindelijk niet wist uit te buiten.