Legende van Barcelona baalt: ‘Hij wordt als een groentje behandeld, schande’

Barcelona won zaterdag weliswaar van Leganés, maar het spel en de manier waarop de 1-2 overwinning op de hekkensluiter tot stand kwamen waren allerminst overtuigend. De ploeg van Ernesto Valverde speelde moeizaam voetbal en Sergio Busquets was de eerste die naar de kant werd gehaald. De Spaans international, die door een gele kaart het topduel met Atlético Madrid aan zich voorbij moet laten gaan, maakte aan de zijde van Frenkie de Jong wederom geen sterke indruk.

“Het belangrijkste om op te merken over de wedstrijd van vandaag is dat we Busquets aan kwijtraken zijn voor Barcelona”, vertelde Luis Suárez Miramontes in gesprek met Cadena SER. De legendarische oud-voetballer, door velen beschouwd als de beste Spaanse voetballer ooit, betreurt de gang van zaken rondom de middenvelder. “Er wordt voor gezorgd dat zijn rendement constant omlaaggaat.”

‘Frenkie de Jong is in zijn eerste maanden bij Barcelona te oud geworden’

Frenkie de Jong kon zaterdag niet het verschil maken voor Barcelona, maar de media in Spanje zijn onder de indruk van de ijver van de Oranje-international en geven aan dat het niet aan de Nederlander ligt. Lees artikel

Busquets stond zaterdag tegen Leganés nog geen uur op het veld en werd samen met Antoine Griezmann vervangen, ten faveure van Ivan Rakitic en Arturo Vidal. “De Busquets die we dit seizoen zien, afgezien van zijn wissels en afwezigheid in de basiself, heeft niets te maken met de Busquets die we allemaal kennen en dat is ongelooflijk”, verzuchtte de oud-speler van Barcelona en Internazionale. “Dat begint vooral mentaal zijn tol te eisen. Hij is niet gelukkig, hij is niet blij. Hij speelt niet vrijuit of met vreugde in zijn lijf.”

Suárez Miramontes had wel geweten wat hij gedaan zou hebben als hij een dergelijke situatie in zijn actieve loopbaan had meegemaakt. “Als ik nu voetballer zou zijn geweest en ik net zo behandeld zou worden als Busquets, zou ik met de trainer in gesprek gaan en serieus mijn vertrek overwegen. Ik zou zeggen: ‘na tien jaar op het allerhoogste niveau kunt u mij niet behandelen als zomaar iemand’.”

“Valverde gaat de fout in en hij raakt hem op deze manier kwijt. Het probleem is dat Barcelona hem kwijtraakt, niet Valverde. Je kan een voetballer na tien jaar op het allerhoogste niveau niet als een groentje behandelen. Schande.” De media in Spanje waren na afloop ook niets mals in hun beoordelingen over onder meer Busquets. Sport merkte op dat hij in het 4-2-3-1-systeem niet in staat was om de tegenaanvallen te stoppen én de voorhoede te bereiken, ondanks de ijver van De Jong.