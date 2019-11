Ten Hag wijst vervanger Veltman aan en geeft helder signaal af met basiself

Ajax begint zaterdagavond met Perr Schuurs in de basis aan de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De jongeling is centraal achterin de vervanger van de geblesseerde Joël Veltman. Verder is Zakaria Labyad weer basisspeler bij Ajax en spaart trainer Erik ten Hag vanavond geen spelers met het oog op de belangrijke Champions League-wedstrijd van aankomende week tegen Lille OSC.

Ten Hag had vrijdagmiddag op de afsluitende persconferentie al laten weten vanavond niet te kunnen beschikken over Veltman. De verdediger kampt met een spierblessure en moet voorlopig toekijken. De basisplaats van Schuurs lijkt een voorteken voor de wedstrijd van aanstaande woensdag tegen Lille, daar Ajax dan niet kan beschikken over zowel Veltman als Blind. Beide centrumverdedigers zullen schorsingen uitzitten vanwege de rode kaarten die zij ontvingen tegen Chelsea.

Schuurs houdt Edson Álvarez op de bank. Laatstgenoemde was centraal achterin allicht ook een optie geweest, maar Ten Hag gaf vrijdag al aan dat de Mexicaan met een jetlag was teruggekeerd van de interlandperiode. Verder kent de opstelling van Ajax geen verrassingen; Labyad is opnieuw de vervanger van de geblesseerde David Neres. Labyad liet zich voor de interlandperiode met onder meer een assist positief gelden tegen FC Utrecht (4-0 zege).

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek, Ziyech; Promes, Tadic, Labyad