Fraaie cijfers voor onverzettelijke De Ligt: ‘Slechts één moment van zwakte’

Matthijs de Ligt was zaterdagmiddag een van de uitblinkers bij Juventus. De koploper van de Serie A kwam ondanks een matige wedstrijd met de schrik vrij op bezoek bij Atalanta (1-3), maar De Ligt maakte wél indruk. De Nederlandse centrumverdediger heerste centraal achterin met onverzettelijk spel en kan na afloop dan ook rekenen op de complimenten van de Italiaanse media.

De Ligt vormde zaterdag in Bergamo de defensie van Juventus met Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci en Mattia De Sciglio. Het elftal van trainer Maurizio Sarri maakte vooral in het eerste uur achterin een kwetsbare indruk, maar De Ligt wierp zich meermaals op tot redder in nood. Onder meer in minuut 24, toen hij (samen met De Sciglio) vlak voor de doellijn een zeker doelpunt van Hans Hateboer voorkwam. Ook vlak nadat Robin Gosens Atalanta aan het begin van de tweede helft op voorsprong had gekopt, was De Ligt belangrijk voor Juventus, ditmaal door een gevaarlijke situatie met Atalanta-spits Musa Barrow onschadelijk te maken.

Doordat Juventus in het laatste kwartier uiteindelijk nog driemaal wist te scoren via Gonzalo Higuaín (twee keer) en Paulo Dybala, kreeg het ijzersterke optreden van De Ligt toch nog enige glans. "Dat Juventus in de wedstrijd bleef en Bergamo uiteindelijk met drie punten kon verlaten, had het ook te danken aan de Nederlandse verdediger", constateert de Italiaanse tak van FOX Sports, die De Ligt een zeven als rapportcijfer geeft. De scribent merkt op dat het vertrouwen van De Ligt met de week toeneemt. Samen met Higuaín (een 7) en een Dybala (een 7,5) is de verdediger van het Nederlands elftal de hoogst beoordeelde Juventus-speler van FOX Sports.

Een zeven is ook het cijfer dat het Italiaanse Goal, Calciomercato en het Italiaanse Eurosport overhebben voor het optreden van De Ligt. "Hij had slechts één moment van zwakte vandaag: bij de kopbal van Mario Pašalic in de eerste helft (die uiteindelijk onschadelijk werd gemaakt door doelman Wojciech Szczesny, red.). Verder maakte hij geen fouten”, schrijft de gelauwerde Italiaanse journalist Romeo Agresti van Goal over de voormalig Ajacied.

De scribent van Calciomercato benadrukt dat 'werkelijk niets' aan De Ligt voorbij ging. "Hij laat zijn tegenstander voelen dat hij er is en voorkwam op minimaal drie momenten een doelpunt van Atalanta." Volgens Eurosport speelde De Ligt zijn beste wedstrijd voor Juventus sinds zijn zomerse komst van Ajax. 'Scherp, geconcentreerd, precies en schoon' zijn de woorden die worden gebruikt om het spel van De Ligt te omschrijven. "Vandaag kwam het allemaal een keer samen. Hij haalde een zeer hoog niveau. Zeer goed nieuws voor Sarri."