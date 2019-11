Valencia en Cillessen treuren na schitterende vrije trap in minuut 94

Valencia heeft geen goede generale afgewerkt richting de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. Het team van Albert Celades moest zaterdag in extremis een nederlaag tegen Real Betis incasseren. Een schitterende vrije trap van Sergio Canales was te machtig voor Jasper Cillessen: 2-1. Door de nederlaag blijft Valencia voorlopig tiende in LaLiga, met twintig punten uit veertien duels. Betis komt op zestien punten.

De eerste helft was een mooi schouwspel met een hoog tempo. Na het rustsignaal stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord, maar Betis had met een ruime voorsprong de kleedkamers kunnen betreden. Het team van Rubí was beter, had meer balbezit, domineerde en had meer kansen. Het was echter Valencia dat na iets meer dan een half uur spelen aan de leiding ging: na goed voorbereidend werk van Ferrán Torres tekende Maxi Gómez voor de 0-1.

Betis slaagde erin om vijf minuten later al een antwoord te vinden. Na een goede actie van Alex Moreno aan de linkerkant was het Joaquin die de bal achter Jasper Cillessen tikte: 1-1. Bijna 47.000 toeschouwers in het Benito Villamarin zagen hoe het duel na rust heen en weer ging. Met name Nabil Fekir liet zich gelden, maar de pogingen van de Fransman richting het doel van los Che misten precisie.

Cillessen hield Valencia na iets meer dan een uur spelen op de been toen een schot van Moreno vanaf links de 2-1 leek te betekenen. De spelers van Betis leken moegestreden naarmate de tweede helft vorderde en Valencia hoopte te profiteren. Het zorgde voor een schitterende slotfase waarin zowel Fekir als Lee Kang-in het aluminium trof en Canales diep in de extra tijd uit een vrije trap voor de 2-1 zorgde. De inzet van de Spanjaard vanaf de rechterkant ging over Cillessen en belandde in de verste hoek.