Liverpool haalt opgelucht adem; Arsenal redt punt tegen laagvlieger

Liverpool heeft op dezelfde dag dat achtervolgers Manchester City en Chelsea elkaar treffen een nipte overwinning geboekt. De koploper van de Premier league incasseerde zaterdagmiddag tegen Crystal Palace in de 82e minuut nog een gelijkmaker, maar pakte drie minuten later dankzij Roberto Firmino toch nog de overwinning. Arsenal heeft tegelijkertijd slechte zakengedaan tegen degradatiekandidaat Southampton. The Gunners hadden een doelpunt van Alexandre Lacazette in de 96e minuut nodig om nog een punt aan het treffen over te houden.

Crystal Palace - Liverpool 1-2

Jürgen Klopp koos ervoor om de met fysieke klachten kampende Mohamed Salah op de bank te laten beginnen en de bezoekers slaagden er zonder de Egyptenaar in de eerste helft nauwelijks in om aanvallend iets uit te richten op Selhurst Park. De beste kansen waren dan ook voor Palace, dat via een schot van Jordan Ayew en een kopbal van Gary Cahill op de lat dicht bij een openingstreffer was. James Tomkins leek zijn ploeg twee minuten voor de rust zelfs op voorsprong te koppen, maar na raadpleging van de VAR werd in de aanloop naar de goal een overtreding op Dejan Lovren geconstateerd. Na de onderbreking was het vervolgens snel raak aan de overkant toen Mané in de zestien kon controleren en de bal buiten bereik van Vicente Guaita in de hoek plaatste.

De thuisploeg deed via een kanonskogel van Andros Townsend daarna bijna meteen wat terug, maar zijn poging werd gekeerd door Alisson. Palace bleef in het laatste halfuur loeren op kansen en Wilfried Zaha leek Liverpool met een laat doelpunt toch nog pijn te gaan doen. The Eagles konden hier echter slechts drie minuten van genieten, want nadat zij de bal na een corner niet weg kregen schoot Firmino uit de kluts raak. Zaha kreeg daarna in de blessuretijd nog de mogelijkheid om zijn tweede goal van de middag te maken, maar de aanvaller schoot wild over.

Arsenal - Southampton 2-2

Arsenal liet zich na acht minuten spelen verrassen door de degradatiekandidaat toen Ryan Bertrand Danny Ings wegstuurde met een snel genomen vrije trap en de spits Bern Leno met een knal in de korte hoek kansloos liet. Tien minuten later was het echter alweer gelijk via Alexander Lacazette, die de bal via een tegenstander voor zijn voeten kreeg in de zestien en afdrukte. Gevaar voor beide doelen bleef daarna lange tijd uit, totdat Kieran Tierney twintig minuten voor tijd een penalty veroorzaakte doordat hij zijn tegenstander vasthield. James Ward-Prowse zette zich vervolgens achter dit buitenkansje en stuitte in eerste instantie op Leno. De middenvelder kon de rebound echter zelf benutten en leek zijn ploeg daarmee de overwinning te bezorgen. Diep in de blessuretijd kon Lacazette op aangeven Gabriel Martinelli echter nog de gelijkmaker binnen schieten.

Brighton & Hove Albion – Leicester City 0-2

Leicester City was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij tegen Brighton, dat met Davy Pröpper aan de wedstrijd begon, maar the Foxes wisten het verschil in de eerste helft niet te maken. Jamie Vardy stuitte na voorbereidend werk van Ben Chilwell op Matt Ryan en op slag van rust vond ook James Madisson de doelman van Brighton op zijn weg. Na de onderbreking bood de thuisploeg meer tegenstand, maar na 64 minuten voetballen viel toch de onvermijdelijke 0-1. Leicester City counterde razendsnel via Madisson en Vardy, waarna laatstgenoemde aan Ayoze Pérez een niet te missen kans bood. Vardy tekende in de slotfase zelf voor de beslissing in de wedstrijd, door een strafschop te benutten. De goaltjesdief mocht door tussenkomst van de videoscheidsrechter (VAR) op herkansing, nadat hij in eerste instantie nog had gemist vanaf elf meter.

Everton – Norwich City 0-2

Norwich City was na zes nederlagen in de laatste zeven competitiewedstrijden vermoedelijk met weinig vertrouwen afgereisd naar Goodison Park, maar met Tim Krul onder de lat verkocht de promovendus zijn huid duur. De bezoekers bleven betrekkelijk eenvoudig op de been in de eerste helft en namen kort na rust verrassend de leiding via Todd Cantwell. De middenvelder werd goed doorgestoken door Teemu Pukki, waarna hij oog in oog met doelman Jordan Pick beheerst binnen schoof. In het laatste halfuur werd Norwich flink naar achteren gedrukt door Everton, maar onder meer door goed keeperswerk van Krul en een doelpunt in blessuretijd van Dennis Srbeny stapten the Canaries voor het eerst sinds 14 september weer eens als winnaars van het veld in de Premier League.

Bournemouth - Wolverhampton Wanderers 1-2

Wolverhampton had in de eerste helft weinig te duchten van Bournemouth, dat na iets meer dan twintig minuten spelen door een fraaie vrije trap van João Moutinho de eerste treffer van de middag incasseerde. Tien minuten later werd het op aangeven van Adama Traoré ook 0-2 dankzij Raúl Jiménez en vlak daarna volgde een nieuwe domper voor the Cherries toen Simon Francis met zijn tweede gele kaart moest inrukken. Bournemouth deed in de tweede helft daarop nog wel wat terug via een rake kopbal van Steve Cook, maar dit was niet genoeg voor een punt.

Watford - Burnley 0-3

In de eerste helft op Vicarage Road was er zonder meer sprake van een stop-start game, waarin de thuisploeg de beste indruk achterliet. Gerard Deulofeu kreeg twee kansen, na zeventien minuten uit een counter en vlak voor rust uit een vrije trap, maar Alex Pope stond telkens in de weg. Het tweede bedrijf kende een levendig begin en het was Burnley dat na 53 minuten aan de leiding ging: het was Chris Wood die na een corner zijn zesde doelpunt in zijn laatste zes wedstrijden maakte. In de slotfase bepaalden Ashley Barnes vanaf elf meter, na een overtreding van José Holebas op zijn persoon, en James Tarkowski van dichtbij de eindstand: 0-2 en 0.3. Watford, waar Troy Deeney als invaller zijn langverwachte rentree maakte, zakt van de achttiende naar de laatste plaats. Burnley staat zesde.