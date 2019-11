Juventus ontsnapt zonder Ronaldo; De Ligt maakt ijzersterke indruk

Juventus is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen op bezoek bij Atalanta. De ploeg van trainer Maurizio Sarri speelde in Bergamo een zwakke wedstrijd zonder sterspeler Cristiano Ronaldo, die vanwege fysieke ongemakken ontbrak, maar werd in het laatste kwartier uiteindelijk gered door onder meer twee doelpunten van Gonzalo Higuaín: 1-3. Behalve Higuaín was ook Matthijs de Ligt goud waard voor de formatie uit Turijn: de Nederlandse verdediger maakte als een van de weinigen bij Juventus een goede indruk en had zodoende een groot aandeel in de zege. Juventus staat voorlopig vier punten los aan kop in de Serie A; titelconcurrent Internazionale speelt later vanavond nog uit bij Torino.

Zonder Ronaldo beleefde Juventus een loodzware middag tegen Atalanta, waar Marten de Roon en Hans Hateboer basisplaatsen hadden. De koploper begon nog wel aardig aan de wedstrijd, maar moest het initiatief al vrij snel aan de thuisploeg laten. Atalanta voetbalde gedurfd en kreeg na ongeveer een kwartier spelen een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Een pass van Papu Gómez werd in de zestien met de hand getoucheerd door Sami Khedira, waarna Musa Barrow mocht aanleggen voor een strafschop. De Gambiaanse spits schoot echter wild tegen de lat en de rebound die volgde werd met het hoofd gemist door Mario Pasalic.

Ondanks de misser vanaf elf meter bleef Atalanta stormen. De 1-0 leek er halverwege de eerste helft alsnog te komen toen Pasalic het hoofd tegen een voorzet van Robin Gosens zette, maar Wojciech Szczesny haalde de bal op voortreffelijke wijze uit de benedenhoek. Kort erna zat de Poolse doelman van Juventus mis bij een voorzet vanaf de linkerflank, maar De Ligt maakte samen met collega-verdediger Mattia De Sciglio een inzet van Hateboer onschadelijk. Juventus stelde daar in het eerste bedrijf amper wat tegenover en mocht van geluk spreken dat de rust werd gehaald zonder achterstand. Een tegenvaller voor la Vecchia Signora was wel het geblesseerd uitvallen van Federico Bernardeschi, na 26 minuten voetballen.

In de tweede helft bleef de druk van Atalanta aanhouden en dat resulteerde elf minuten na de onderbreking uiteindelijk in de meer dan verdiende voorsprong voor het elftal van Gian Piero Gasperini. Barrow bracht de bal vanaf de rechterkant van het veld in het strafschopgebied, waarna Gosens geheel vrijstaand raak kon koppen: 1-0. Juventus was vlak daarvoor overigens opgeschrikt door ogenschijnlijk een schouderblessure van De Ligt, maar de Nederlander kon de wedstrijd na een blessurebehandeling toch hervatten. De Ligt speelde een sterke wedstrijd en was een van de weinigen bij Juventus die een acceptabel niveau haalde.

Toch kon het team van Sarri zestien minuten voor tijd uit het niets de gelijkmaker vieren. Higuaín loste vanbinnen het strafschopgebied een schot op doel af, waarna de bal via Atalanta-verdediger Rafael Tolói in het doel plofte: 1-1. Het antwoord van Atalante volgde vrijwel onmiddellijk: een afstandsknal van invaller Luis Muriel werd door Szczesny tot hoekschop verwerkt. Even later kreeg Emre Can de bal ongelukkig op de hand, maar arbiter Gianluca Rocchi besloot ditmaal geen strafschop toe te kennen aan Atalanta. In een controversiële slotfase viel de wedstrijd uiteindelijk de kant van Juventus op. Higuaín schoot acht minuten voor tijd namelijk binnen na een lage voorzet van Juan Cuadrado. Laatstgenoemde had in aanloop naar het doelpunt overigens overduidelijk hands gemaakt, maar doordat volgens Rocchi en de videoscheidsrechter (VAR) sprake was van een nieuwe fase, bleef de 1-2 uiteindelijk toch op het scorebord. Het slotakkoord werd in de blessuretijd verzorgd door Paulo Dybala, die na een fraaie actie raak schoot in de korte hoek.