‘Frenkie de Jong is in zijn eerste maanden bij Barcelona te oud geworden’

Frenkie de Jong deed zaterdag zeventig minuten mee in het LaLiga-duel tussen Leganés en Barcelona. Bij een stand van 1-1 ging de middenvelder naar de kant, ten faveure van Ansu Fati, waarna Arturo Vidal enkele minuten later een zwaarbevochten overwinning veiligstelde: 1-2. De media in Spanje zijn over het algemeen positief over de verrichtingen van de Nederlander in Butarque en wijzen met de beschuldigende vinger naar zijn teamgenoten.

In de optiek van AS was De Jong de beste voetballer van de wedstrijd. “En met een grote voorsprong”, zo verzekert de Madrileense sportkrant. “Hij scoorde een ruime voldoende op alle gebieden, zowel defensief als offensief. Zijn capaciteit om de ruimtes te belopen en het spel te verdelen is spectaculair. Valverde koos ervoor om De Jong te wisselen omdat hij alles met het Nederlands elftal heeft gespeeld en hij hem fris nodig heeft voor de belangrijke wedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League.”

Van alle basiskrachten krijgt er maar één een voldoende van Sport en dat is Luis Suárez: een zes. De rest grossiert in vieren en vijven. Over De Jong, die een vijf als beoordeling krijgt, zegt de Catalaanse sportkrant het volgende. “De Nederlander kon nauwelijks iets betekenen in de momenten van gevaar, ondanks zijn pogingen om zich aan het nieuwe systeem van Valverde aan te passen. Hij bewoog zich goed tussen de linies, maar zonder al te veel diepte en het ontbrak vaak aan scherpte.”

“Dankzij zijn manier van spelen kan hij zich aan elk soort wedstrijd aanpassen.” Mundo Deportivo was te spreken over de eerste helft van de Oranje-international. “Eén van de weinige voetballers voor rust die met overzicht probeerde te voetballen en defensieve arbeid wilde verrichten. Hij vond echter weinig steun bij zijn teamgenoten. Zijn aandeel nam na rust af en hij werd uiteindelijk gewisseld.”

Daar was Marca het voor een groot deel mee eens. “De Jong liet in defensief opzicht een goede indruk achter, maar bracht te weinig in het creatieve gedeelte. Hij vond amper ruimtes in de defensie van Leganés.” Bij La Razón valt te lezen dat De Jong zaterdag ‘wanhopig naar oplossingen zocht’, terwijl El Mundo opmerkt dat Sergio Busquets vooral tegenviel bij de 1-0 ‘ondanks de ijver van De Jong om hem het leven zo makkelijk mogelijk te maken op een vrijwel verlaten middenveld’.

El Periódico is nogal kritisch op het ‘stroperige’ spel van Barcelona. “Na een half uur had Luis Suárez een goede kopkans. Daarvoor: niks. Daarna: vrijwel niks. Hooguit de jeugdige manier van het verdelen van het spel door Frenkie de Jong, die in zijn eerste maanden te oud is geworden. Dat is niet zijn verantwoordelijkheid. Verre van. Juist andersom. Het zijn de andere spelers die De Jong niet helpen. Pas na rust werd Barcelona wakker: ze stonden achter bij de hekkensluiter van LaLiga.”