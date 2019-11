Mourinho keert met broodnodige zege terug in Premier League

José Mourinho heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Tottenham Hotspur zaterdagmiddag weten te winnen. Op bezoek bij stadsgenoot West Ham United werd het dankzij doelpunten van Heung-Min Son, Lucas Moura en Harry Kane 2-3, waardoor the Spurs na vijf keer puntverlies op rij in de Premier League weer weten wat winnen is. Tottenham stijgt door zijn eerste uitzege in de Premier League sinds 20 januari voorlopig naar de vijfde plaats, op acht punten achter nummer vier Manchester City. De concurrentie komt later dit weekend echter nog wel in actie.

Mourinho voerde een aantal wijzigingen door ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd onder Mauricio Pochettino en koos ervoor om met onder meer Lucas Moura en Harry Winks, en zonder Christian Eriksen, te beginnen. Harry Kane leek zijn nieuwe manager vervolgens vroeg in de wedstrijd aan een droomstart te helpen met een rake knal, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Tottenham slaagde er daarna maar met mondjesmaat in gevaar te stichten voor het doel van Roberto Jiménez, voordat het laat in de eerste helft vlak achter elkaar toch twee keer raak was.

Met nog tien minuten tot de rust zette stuurde Delle Ali Son weg met een slim steekballetje, waarna de Koreaan zijn man uitkapte en de bal langs een grabbelende doelman in de verre hoek schoot. Een minuut of zeven later was het opnieuw raakt na een rush van Son over de linkerflank en een voorzet die bij de tweede paal binnen getikt werd door Lucas. Manuel Pellegrini probeerde met het inbrengen van Michail Antonio voor Felipe Anderson na de rust meer grip te krijgen op het duel, maar moest machteloos toekijken hoe Tottenham al snel verder uitliep.

Vijf minuten na de hervatting van de wedstrijd kreeg Serge Aurier aan de rechterkant namelijk alle ruimte om een voorzet te geven zijn pass werd binnengekopt door een inlopende Kane. Tottenham kreeg in het restant van de wedstrijd nog een aantal mogelijkheden om de voorsprong op een onmachtig West Ham te vergroten, maar incasseerden een dik kwartier voor tijd na een goede actie van Antonio toch nog de verrassende 1-3.

The Hammers hadden daarna moeite om een slotoffensief op poten te zetten, maar leken twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd toch nog dichterbij te komen via Declan Rice. Doordat de middenvelder na een kopbal van Sebastién Haller echter buitenspel bleek te staan, werd die treffer afgekeurd. In de 96e minuut volgde uit een corner daarna nog wel de 2-3 van Angelo Ogbonna, maar die treffer kwam te laat voor de thuisploeg om nog tot een positief resultaat te kunnen komen. West Ham blijft door de nederlaag op de zestiende plek steken en een voor zijn baan vrezende Pellegrini kan later dit weekend ook nummer zeventien Aston Villa nog voorbij zien komen.