Mourinho legt uit: ‘Ik moet goed begrijpen wat er zich in zijn hart afspeelt’

Het is maar de vraag of Christian Eriksen onder leiding van José Mourinho meer aan spelen gaat toekomen dan onder de ontslagen Mauricio Pochettino. De middenvelder heeft vooralsnog niet de intentie om zijn aflopende contract met Tottenham Hotspur te verlengen en dat is een vervelende situatie voor de technische staf én de clubleiding van de Londenaren. Mourinho maakt zaterdag in de stadsderby tegen West Ham United zijn debuut op de bank.

Mourinho kreeg voorafgaand aan het duel de vraag van BT Sports waar de prestatie van vandaag afhangt: motivatie of tactiek. “Ik denk dat ze altijd wel gemotiveerd waren. Soms denken mensen dat als de resultaten niet goed zijn, dat het dan aan de motivatie ligt. Dat is niet het geval. Het zijn goede professionals, ze doen hun best en dat is wat ze vandaag gaan doen. Tactisch gezien zullen we niet heel anders gaan spelen. Kleine veranderingen waarvan we denken dat we daar baat bij zullen hebben.”

Mourinho kiest voor een middenveld zonder Eriksen, die ook onder Pochettino niet meer van een basisplek verzekerd was. “Het gaat niet om continuïteit. We spelen vandaag een belangrijke wedstrijd, maar onze toekomst is ook heel belangrijk. Ik moet goed begrijpen wat er zich afspeelt in het hart en in de gedachten van Christian. En de beste beslissing voor de club nemen.”

Het elftal van Mourinho verschil op drie plaatsen ten opzichte van de laatste basiself van Pochettino, in de 1-1 tegen Sheffield United. Moura, Winks en Alderweireld zijn nieuw; Moussa Sissoko en Giovanni Lo Celso starten op de bank. Tanguy Ndombélé en Jan Vertonghen ontbreken door divers blessureleed.

Opstelling Tottenham Hotspur: Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Sánchez, Davies, Dier, Winks, Alli, Lucas, Son en Kane.