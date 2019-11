Frenkie de Jong start in ultra-aanvallende opstelling van Barcelona

Frenkie de Jong verschijnt zaterdag aan het startsignaal van het LaLiga-duel tussen Leganés en Barcelona. De Nederlander maakt onderdeel uit van het 4-2-3-1-systeem van Ernesto Valverde, die in Butarque in aanvallend opzicht al zijn grote namen inzet.

Moussa Wagué, Gerard Piqué, Samuel Umtiti en Firpo Junior vormen de defensie, met Marc-André ter Stegen op doel. De Jong en Sergio Busquets vormen het middenveld, met Lionel Messi in de rug van de enige spits: Luis Suárez. Antoine Griezmann en Ousmané Dembélé nemen op de flanken plaats.

Barcelona kampte in aanloop naar de interlandperiode met een lichte vormdip. Het uitduel met Levante ging met 3-1 verloren en drie dagen later kwam het team van Valverde in de groepsfase van de Champions League niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Slavia Praag (0-0). Exact twee weken geleden zegevierden de Catalanen in eigen huis over Celta de Vigo, mede dankzij een hattrick van Messi: 4-1.

Leganés staat met zes schamele punten onderaan in LaLiga. De hekkensluiter boekte een maand geleden ten koste van Real Mallorca (1-0) de enige overwinning van het seizoen. Vlak voor de interlandperiode boekte de Madrileense club een knap gelijkspel tegen Real Sociedad: 1-1.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Wagué, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; Busquets, De Jong; Dembélé, Messi, Griezmann; Suárez.