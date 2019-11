Van den Brom: ‘Ik heb dat van Koeman, uit mijn Ajax-tijd’

John van den Brom en Arne Slot werkten vorig seizoen nog samen bij AZ en staan zaterdagavond tegenover elkaar als FC Utrecht bezoek krijgt van de Alkmaarders. Slot staat dit seizoen voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer en dat gaat hem tot dusver goed af. Hij laat weten veel geleerd te hebben van Van den Brom. “Ik vond het altijd mooi hoe rustig John voor en na de wedstrijd was. Tijdens de wedstrijd was hij ’ietsje’ anders...”, aldus Slot.

Van den Brom kan beamen dat hij een rustige trainer is, maar in zijn beginjaren was dat wel anders. Hij heeft geleerd om dingen uit handen te geven. Ook na wedstrijden zorgt Van den Brom dat hij eerst rustig wordt, om vervolgens de media te woord te staan. “Na een wedstrijd dronk John eerst een wijntje. Daar nam hij de tijd voor, liet hij anderen praten. Om te horen wat de rest van de wedstrijd vond. John woog alle meningen en baseerde daar mede zijn oordeel op. Pas daarna zocht hij de media op. Dat doe ik nu ook”, legt Slot uit. “Ik heb dat weer van Koeman, uit mijn Ajax-tijd”, reageert Van den Brom.

De huidige FC Utrecht-trainer ziet dat AZ de afgelopen jaren gegroeid is naar de top van Nederland. “Wat mij irriteert is dat de prestaties van AZ altijd worden ’vergeleken’ met die van Ajax, PSV en Feyenoord. Dat laatdunkende beeld getuigt van te weinig respect en waardering voor de mensen binnen AZ. Men heeft het nóg steeds over de traditionele top drie. Maar die discussie was intern binnen AZ al lang gepasseerd”, aldus Van den Brom, die vindt dat er van een top vier gesproken moet worden. “De laatste vijf jaar is AZ tweemaal derde en tweemaal vierde geworden, terwijl ze nu zelfs tweede staan. Superknap, zeker omdat ze het met een lager budget moeten doen.”

Slot is het eens met zijn voorganger en denkt dat men het in een breder perspectief moet zien. “Neem de jeugdteams van AZ en FC Utrecht, die spelen al járen moeiteloos mee met de traditionele top drie”, legt hij uit. “De resultaten wijzen uit dat er in Nederland meer clubs toe doen dan Ajax, PSV en Feyenoord. Zowel in de Eredivisie als in de jeugd.”