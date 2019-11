‘Orie’ verkiest Turkije boven Nederland: ‘Er staan grote namen in Oranje’

Orkun Kökcü speelde zijn jeugdinterlands voor Nederland, maar wil als international uitkomen voor Turkije. De enorme concurrentie op het middenveld van het Nederlands elftal is een van de belangrijkste redenen geweest voor de Feyenoorder om te kiezen voor de Turkse ploeg. Het achttienjarige talent heeft intussen twee wedstrijden gespeeld namens Jong Turkije.

Kökcü verwacht in de toekomst een betere kans te hebben om interlands te spelen bij Turkije. “Ik voel me thuis bij Turkije en ik denk dat de kans groter is om met dat team een eindtoernooi te spelen dan bij Nederland. Er staan wel grote namen nu in Oranje de komende jaren”, aldus de middenvelder in De Telegraaf.

Eerder speelde Kökcü nog wedstrijden als jeugdinternational van Oranje. “Ik kreeg op zeker moment de aanvoerdersband. Toen zeiden zelfs mijn ouders: misschien moet je voor Nederland kiezen. Het was hoe dan ook een zware beslissing. Mijn vader zat er ook mee. ’Hoe wil je het dan brengen? Wat ga je zeggen?’. Het was voor mij wel helder dat ik die beslissing snel moest nemen. Dan zorgt het ook niet voor zoveel commotie.”

Kökcü mag zich bij Feyenoord onder trainer Dick Advocaat vaste basisspeler noemen. Hij heeft een goede band met de trainer, door wie hij ‘Orie’ wordt genoemd. “Ik geloof dat hij het vanaf het begin lastig vond om mijn naam goed uit te spreken. Hij kwam naar me toe en zei: ’Heb je geen bijnaam?’ Daarop antwoordde ik dat de jongens in het elftal me allemaal ’Orie’ noemen. Dat was vanaf dat moment meteen mijn naam voor de trainer.”

De jonge middenvelder zegt veel vertrouwen te krijgen van Advocaat. De ex-trainer van Fenerbahçe is ook in voor een geintje, zo merkte Kökcü al. “Voor de wedstrijd tegen RKC vertelde de assistent-trainer Cor Pot dat ik in Turkije voor Besiktas ben, de aartsrivaal van Fener. ’Wat doen we daar mee?’, vroeg Pot aan Advocaat. ’Simpel’, zei de trainer. ,Een plekkie op de bank morgen.’ Hij doet er veel aan om binnen de groep de sfeer te verhogen.”