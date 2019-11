Koeman: ‘Die anderen shockeren, en het doet me pijn dat ze een podium krijgen’

Ronald Koeman baalt van de negatieve tendens rondom het Nederlands elftal die ontstond na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland (0-0) van zaterdag. Hoewel Oranje zich via dat gelijkspel definitief kwalificeerde voor het EK, klonk er kritiek op het spel en op de keuzes van Koeman. Zo toonde Willem van Hanegem zich kritisch op de in zijn ogen te positieve benadering van de pers en analisten richting Koeman. Bij praatprogramma Beau reageert de bondscoach.

Presentator Beau van Erven Dorens somt de kritiek op die ontstond na de wedstrijd tegen Noord-Ierland, van Van Hanegem, Johan Derksen, Valentijn Driessen en Het Parool. "Soms borrelt er iets", reageert Koeman op de vraag hoe hij omgaat met die kritiek. "En dan komt er ook wel iets uit bij mij. Dat ik het onbegrijpelijk vind. En vooral voor de spelers, want die hebben jarenlang shit gehad over het Nederlands elftal."

"Nadat we ons twee keer niet hebben geplaatst voor een hoofdtoernooi was alles slecht, maar er waren toen wel redenen om negatief te zijn. Ik vind nu dat die er niet zijn. Kritisch zijn is anders dan negatief zijn", benadrukt Koeman. Hij stelt dat 'van de namen die je opnoemt' alleen Van Hanegem een oud-voetballer is, en dus 'wel recht van spreken' heeft. Derksen heeft ook een verleden als voetballer, maar dat wordt door Koeman niet benoemd,

"Die anderen shockeren, en dat doet me weleens pijn, want juist dat soort mensen krijgen ook nog een podium. Blijkbaar is daar behoefte aan in Nederland. Blijkbaar trekt dat kijkers", verzucht Koeman. "De spelers ergeren zich ook. Maar ik neem het wel voor ze op. Je weet dat zij de laatste pen hebben om mee te schrijven. Dus als je er iets van zegt, krijg je het driedubbel terug."