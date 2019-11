Marco Reus zorgt diep in blessuretijd voor verlossend slot van spektakelstuk

In een spectaculaire wedstrijd heeft Borussia Dortmund zaterdagavond ternauwernood een nederlaag afgewend. Voor eigen publiek kwam BVB op een verrassende 0-3 achterstand tegen SC Paderborn 07, maar in de tweede helft kwam Dortmund helemaal terug: 3-3. Marco Reus zorgde in de derde minuut van de blessuretijd voor de verlossende gelijkmaker. Daardoor klimt Dortmund een plekje op de ranglijst, naar de vijfde plaats.

In de vijf voorgaande uitwedstrijden in het Bundesliga-seizoen had Paderborn slechts een punt gepakt, terwijl Dortmund voor eigen publiek slechts twee punten had laten liggen in evenveel optredens. Dat de hekkensluiter bij rust een 0-3 voorsprong meenam, mocht dan ook een grote verrassing heten. In de vijfde minuut openden de bezoekers via Streli Mamba, na een uitstekende actie van Kai Pröger. Laatstgenoemde raasde langs de zijlijn, trok het strafschopgebied binnen en vond de vrijstaande Mamba die voor het doel stond: 0-1.

Acht minuten voor rust produceerde Mamba zijn tweede treffer van de avond. Hij werd gelanceerd door een lange bal van achteruit van Ben Zolinski, kwam oog in oog met doelman Roman Bürki en maakte geen fout. Op slag van de pauze maakte Gerrit Holtmann de ontsteltenis in het Signal Iduna Park compleet, toen hij vanaf de linkerflank naar binnen sneed en Bürki verschalkte in de korte hoek. De geplaagde trainer Lucien Favre bracht Thorgan Hazard en Achraf Hakimi na de pauze binnen de lijnen in de hoop een comeback te forceren.

De tweede helft begon hoopgevend voor Dortmund, dat binnen twee minuten op 1-3 kwam. Invaller Hakimi speelde meteen een cruciale rol, want hij vond Jadon Sancho in het strafschopgebied via een pass met de buitenkant van de voet. Sancho stond relatief vrij, nam het leer aan en haalde doeltreffend uit. Marco Reus zorgde bijna voor de aansluitingstreffer, maar Leo Zingerle had een spectaculaire redding in huis. Een kopbal van Mats Hummels zeilde naast, terwijl Zingerle ook een poeier van Hazard wist te verwerken. Vijf minuten voor tijd kwam Dortmund toch nog op 2-3, na een kopbal van Axel Witsel op aangeven van Hummels. Daar leek het bij te blijven, totdat Reus diep in de blessuretijd raak kopte na een voorzet van Sancho.