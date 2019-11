Johan Derksen lanceert minutenlange rant na racisme-incident

Johan Derksen is niet te spreken over de manier waarop het incident in de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior is uitgelicht door groepen van buitenaf. De analist van Veronica Inside is voorstander van een strenge aanpak van racistische uitingen tijdens voetbalwedstrijden, maar merkt dat groeperingen als politici en bekende Nederlanders hun best hebben gedaan om 'een graantje' mee te pikken, met name in talkshows op tv.

In de uitzending van het praatprogramma lanceerde Derksen een minuten durende 'rant', waarin hij racisme 'een soort commerciële hype' noemde. Het doet hem wel goed dat voetballers en scheidsrechters feller reageren als racisme richting spelers zich voordoet. "Racisme moet je aanpakken zodra het zich voordoet. Maar tot op heden, als er een racistisch incident was op een voetbalveld, dan hoorden ze het niet, of ze wilden het niet horen, of de scheidsrechter zat vast aan bepaalde reglementen. Het werd altijd een beetje gebagatelliseerd. Die jongen van Excelsior pikte het niet", doelt Derksen op Ahmad Mendes Moreira.

"Als je hoort wat die mensen roepen, dan is er maar één ding wat je kunt doen: stoppen met voetballen. Een afkoelingsperiode heeft geen zin, want na tien minuten zijn dat soort opmerkingen niet minder erg geworden. Die opmerkingen zijn gemaakt en dan moet je wegwezen. Dan is voetbal totaal onbelangrijk", benadrukt Derksen. "Maar dan komt heel Nederland eroverheen, want die willen allemaal een graantje meepikken. Eerst de politici, die zich voor iedere camera verdringen om te zeggen dat dit niet kan. Een dag later is er weer een nieuwe rel en hollen ze daar weer achteraan."

"Dan komen alle bekende Nederlanders, dan een heel hoop gekleurde Nederlanders die ons willen wijsmaken dat dit het meest racistische land ter wereld is", voegt Derksen toe. "Dan denk ik altijd: in de voetballerij niet, want Duitsland, Italië en de Oost-Europese landen zijn veel erger dan Nederland. Het is hier gelukkig nog steeds een incident. Maar als zo'n incident zich voordoet, dan vind ik dat de spelers van FC Den Bosch en Excelsior solidair moeten zijn met zo'n jongen, en moeten zeggen: ‘Vanmiddag gaan we niet meer voetballen.’ Dat zooitje aanpakken en de club medeverantwoordelijk stellen, als je weet wie het zijn."

"Genadeloos ingrijpen, maar niet een minuut stilte voor de wedstrijd om de mensen maar weer met de neus op de feiten te drukken", doelt Derksen op de beslissing van de KNVB om dit weekend niet te voetballen in de eerste minuut van wedstrijden in het betaald voetbal. "Het is allemaal voor de bühne." Dat gebeurde vrijdagavond voor het eerst in de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Bovendien werd bij Excelsior - FC Den Bosch na achttien minuten, refererend aan het rugnummer van Mendes Moreira, rode kaarten getoond door de thuissupporters met daarop de tekst 'Geef racisme de rode kaart'.