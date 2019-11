Reeks van 943 dagen komt ten einde tijdens Galatasaray - Basaksehir

Medipol Basaksehir overnacht als koploper in de Turkse Süper Lig. De nummer twee van vorig seizoen klopte regerend kampioen Galatasaray vrijdagavond met 0-1 en klimt daardoor liefst vier plekken op de ranglijst, al komen de naaste belagers dit weekend nog in actie. Galatasaray blijft op zesde plek staan en heeft drie punten minder dan Basaksehir. Men leed de eerste thuisnederlaag in de competitie sinds 23 april 2017 (0-1 tegen Fenerbahçe); de ongeslagen reeks duurde 41 wedstrijden.

Ryan Babel had, zoals in iedere officiële wedstrijd van Galatasaray dit seizoen, een basisplaats in de ploeg van Fatih Terim. De buitenspeler ontving al in de derde minuut een gele kaart en kreeg even daarna ook de eerste serieuze kans voor de thuisploeg, toen hij bij de eerste paal naast kopte na een corner van Ömer Bayram. Na een kwartier bracht Ömer de bal opnieuw voor op Babel, die weeral niet zuiver was met zijn kopstoot. Halverwege de eerste helft probeerde de middenvelder het zelf van afstand, zonder succes.

Een grote kans was vlak voor rust niet besteed aan Mario Lemina, waardoor de eerste helft verstoken bleef van treffers. In de openingsfase van de tweede helft counterde Galatasaray rap en werd Sofiane Feghouli gevonden door Mariano en werd het schot van de Algerijn ternauwernood gekeerd door doelman. Basaksehir liet zich echter ook niet onbetuigd en trok de wedstrijd twaalf minuten voor tijd zelfs naar zich toe. Irfan Kahveci bediende Fredrik Gulbrandsen, die de bal aannam in het strafschopgebied en de linkerhoek vond: 0-1.