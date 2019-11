‘Te lieve’ Ajacied aangepakt: ‘Hij zegt dat ik een echte verdediger moet worden’

Perr Schuurs mag komende week hopen op een basisplaats bij Ajax. Omdat centrumverdedigers Joël Veltman en Daley Blind woensdag geschorst zijn voor de uitwedstrijd tegen OSC Lille in de Champions League, moet trainer Erik ten Hag een volledig nieuw centrum opstellen. Een van de opties is om Schuurs samen met Edson Álvarez in het hart van de defensie op te stellen. Schuurs hoopt dat Ten Hag zaterdagavond tegen Heracles Almelo alvast experimenteert met een nieuwe achterhoede.

"Joël en Daley zijn geschorst, dus dan zijn er kansen voor mij. Hopelijk krijg ik die ook", blikt Schuurs vooruit bij Inside Ajax. Eerder deze maand maakte hij in de uitwedstrijd tegen Chelsea (4-4) als invaller nog zijn debuut in de Champions League. Dit seizoen speelde hij acht officiële wedstrijden voor Ajax, waarvan vijf als basisspeler. Schuurs speelde afgelopen week met Jong Oranje tegen Gibraltar (0-6 zege) en Engeland (2-1 zege) en hoopt nu op speeltijd tegen Heracles. Hij denkt 'zeker' dat Ten Hag ter voorbereiding op de wedstrijd tegen Lille alvast gaat sleutelen aan zijn verdediging.

"Of dat vanaf het begin is, dat weet ik niet. Maar het lijkt me logisch dat hij het gaat proberen. Ik ben er klaar voor en ik hoop dat hij voor mij kiest", aldus de negentienjarige mandekker. "Ik ben heel tevreden met de minuten die ik tot nu toe heb gemaakt en natuurlijk wil ik meer spelen. Dat is waar ik elke dag voor train." Schuurs concludeert na gesprekken met Ten Hag dat hij 'heel dicht' tegen de basiself van Ajax aan zit. "Ik moet geduld hebben." In het interview wordt Schuurs ook gevraagd naar zijn contact met clubicoon Sjaak Swart; eind juli zei de jongeling al dat hij tips had gekregen van de oud-Ajacied.

"Ik ging van de training naar huis en ik kwam hem hier tegen op De Toekomst. Hij heeft me gewoon verteld wat beter moest bij mij en waar ik me kan verbeteren", vertelt Schuurs. "Hij vond dat ik in de duels meedogenloos moet worden. Hij vindt dat ik een echte verdediger moet worden en niet te lief moet zijn. Dat is mijn persoonlijkheid, maar die moet ik op het veld niet laten zien en erbuiten wel." Schuurs erkent dat hij, nadat hij vorig jaar overkwam van Fortuna Sittard, 'te afwachtend' was in zijn spel. "Nu zie je dat ik meer initiatief neem."

"Ik heb er stappen in gezet en daar heb ik de wedstrijden met Jong Ajax voor nodig gehad. Het waren geen dingen die ik voor de eerste keer hoorde. Ik ben er bij Ajax elke dag mee bezig geweest om meedogenloos te worden. Ik heb veel geleerd van Matthijs de Ligt. Dat is zijn beste kwaliteit. Als je daar elke week naar kijkt, en elke dag met hem kan trainen, dan leer je ervan", voegt Schuurs eraan toe. "Naar iemand als Sjaak Swart luister je. Het is niet iets wat van de een op de andere dag gebeurt, maar wat tijd nodig heeft. Ik zit in dat traject. Ik ben hem laatst weer tegengekomen en hij ziet dat ik stappen heb gezet. Dat zegt hij ook tegen mij."