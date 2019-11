FC Den Bosch-trainer vreesde niet voor baan: ‘De club stond direct achter me’

Het was een roerige week voor FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven. De oefenmeester noemde Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira, die door supporters van Den Bosch racistisch bejegend werd, een 'zielig mannetje', maar biedt daarvoor nu zijn excuses aan. "Ik heb enorm spijt van de opmerking die ik afgelopen zondag heb geplaatst", aldus Van der Ven tegenover FOX Sports.

"Ik ben enorm geschrokken, dit was absoluut niet mijn bedoeling. Iedereen die mij kent weet dat ik zo absoluut niet in elkaar zit", zegt Van der Ven, die uitlegt dat zijn opmerking te maken had met het provocerende juichen van Mendes Moreira na diens doelpunt. "Ik was na afloop van de wedstrijd in gesprek met twee mensen, toen kwam het incident met het doelpunt ter sprake. Ze zeiden: 'Hij was wel enorm aan het provoceren.' Daar reageerde ik eigenlijk op. Het was niet dat ik uit het niets die opmerkingen naar Ahmad Mendes Moreira riep."

Van der Ven heeft maandag persoonlijk zijn excuses aangeboden aan Mendes Moreira. "Ik ben maandag direct naar Rotterdam gereisd. Ik heb een gesprek gehad met Ricardo Moniz en met Ahmad. Netjes uitgelegd, en toen was er begrip van Ahmad." Vanwege bedreigingen naar aanleiding van zijn opmerking kon Van der Ven zondag niet thuis slapen. "Dat is ontzettend vervelend en heftig. Ik heb gelukkig heel veel steun gehad van de spelersgroep en de personeelsleden, dus daar ben ik wel blij mee."

In Studio Voetbal pleitten Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen voor ontslag van Van der Ven, die daar zelf niet bang voor is geweest. "Nee, want de club weet wie ik ben. Ze kennen me al acht jaar en er is nog nooit iets voorgevallen, omtrent die situatie. Ze gaven direct aan dat ze achter me stonden." De trainer hoopt dat de gebeurtenissen niet van invloed zijn op de wedstrijd van vrijdagavond tegen Almere City FC. "Ik heb de nodige gesprekken gevoerd met spelers en ik heb goede hoop dat ze het een beetje van zich af kunnen zetten en vandaag een goede wedstrijd neerzetten."