Onana ziet racismeprobleem: ‘Je bent eraan gewend als je zwart bent’

Na het incident rond Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira, die afgelopen weekend racistisch werd bejegend door FC Den Bosch-supporters, is de discussie over racisme in Nederland opgelaaid. Ajax-doelman André Onana herkent het probleem en zegt vaker te maken hebben gehad met racisme in Nederlandse stadions.

"Ik ben eraan gewend, vooral tijdens uitwedstrijden", reageert de Kameroense goalie tegenover de NOS. "Ik herinner me de wedstrijd tegen FC Utrecht van vorig jaar, waar iets met de fans gebeurde." Dat was zeker niet het enige incident dat Onana meemaakte. "Dat ben je gewend als je zwart bent. Maar ik probeer het niet te veel aandacht te geven, ik probeer het te negeren."

Onana probeert zich niet uit het veld te laten slaan door racistische leuzen vanaf de tribune. "Ik ben zwart en daar ben ik trots op. Als je denkt dat ik een aap ben, heb jij een probleem, ik niet. Want ik geloof dat we hetzelfde zijn. Waarom zou ik me druk maken om iets waar ik geen controle over heb?" Volgens de 23-jarige keeper is zijn huidskleur ook van invloed op een mogelijke buitenlandse transfer.

"Ik heb twee jaar geleden met een club gesproken, waarvan ik de naam niet wil noemen. Ze zeiden tegen me: 'Het is moeilijk hier voor zwarte mensen.' Ik weet hoe het eraan toegaat, dus ik kijk er niet van op", zegt Onana, die het gevoel heeft als zwarte doelman extra onder het vergrootglas te liggen. "Als je het slecht doet krijg je kritiek. Dat is het lot van een keeper, vooral als je zwart bent. Het is een combinatie, denk ik. Bij Ajax heb ik ook wel een paar dingen meegemaakt die wat beter hadden gekund."