Suriname opent jacht op WK-deelname met zeven nieuwe namen

Goed nieuws voor Suriname: zeven nieuwe spelers dienen zich aan om uit te komen voor het nationale elftal. Het gaat om spelers die in Nederland zijn geboren en Surinaamse roots hebben. Door de invoering van het zogeheten 'sportpaspoort' kunnen zij vanaf nu uitkomen voor Natio, zoals de Surinaamse ploeg bijgenaamd heet.

Nederlanders met Surinaamse roots mogen vanaf nu uitkomen voor de nationale ploeg van Suriname, zonder daarbij hun Nederlandse paspoort te verliezen. Nigel Hasselbaink, voormalig Excelsior-spits en nu uitkomend voor Hapoel Be'er Sheva, maakte onlangs als eerst gebruik van de overstapmogelijkheid. Met zijn doelpunt tegen Nicaragua (2-1 winst) in de Nations League van de CONCACAF had de aanvaller een belangrijk aandeel in de plaatsing voor de Gold Cup van 2021.

Vrijdag is naar buiten gekomen dat meer spelers voor Suriname willen uitkomen. De meest in het oog springende naam is die van ex-Feyenoorder Kelvin Leerdam, die onlangs met Seattle Sounders kampioen van de Major League Soccer werd. Ook Ryan Donk (Galatasaray), Tjaronn Chery (Maccabi Haifa), Florian Jozefzoon (Derby County), Diego Biseswar (PAOK Saloniki), Mitchell Donald (Evkur Yeni Malatyaspor) en Miquel Nelom (Willem II) hebben zich aangemeld.

Het grote doel voor Suriname is om zich met de nieuwe aanwas te kwalificeren voor het WK in 2022. In de kwalificatiereeks van de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF, met onder meer de Verenigde Staten, Mexico en Costa Rica, zijn drie directe tickets naar het WK in Qatar te verdienen. De nummer vier van de kwalificatie speelt een intercontinentale play-off tegen de nummer vijf van de Aziatische confederatie (AFC). De kwalificatiecyclus gaat in september volgend jaar van start.