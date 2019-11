Van Ginkel overladen met positieve reacties uit voetbalwereld op Instagram

Na ruim een jaar heeft Marco van Ginkel zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van Chelsea. De middenvelder plaatst vrijdagmiddag een foto en een video van zichzelf op het Cobham Training Centre van Chelsea op Instagram. In juli 2018 onderging Van Ginkel een knieoperatie en sindsdien werkt hij aan zijn herstel, dat niet vlekkeloos is verlopen.

Langzaamaan mag Van Ginkel denken aan zijn eerste wedstrijd sinds zijn blessure. "Na meer dan een jaar ben ik eindelijk terug op het voetbalveld. Voor de meeste spelers is het normaal om buiten te kunnen trainen, maar ik heb een paar heel frustrerende tegenslagen gekend tijdens mijn herstel", schrijft hij op het sociale medium. "Ik werk iedere dag hard. Ik ben er nog niet, maar ik kom dichterbij."

Onder zijn post wordt massaal gereageerd door collega-voetballers, die blij zijn met de belangrijke stap die Van Ginkel in zijn herstel zet. Spelers als Nigel de Jong, Kevin Strootman, Jan-Arie van der Heijden, Kevin Diks, Vincent Janssen, Jonathan Reis, Nathaniel Chalobah, Bart Ramselaar, Lucas Piazón, Jamal Blackman, Jeffrey Bruma, Robin Pröpper, Kenneth Omeruo, Theo Janssen, Nick Viergever, Jorrit Hendrix, Jeroen Zoet, Pablo Rosario en Tim Krul reageren verheugd.

Van Ginkel wordt al jaren geveld door blessureleed. In augustus 2016, na een half seizoen op huurbasis bij PSV, liet hij zich opereren aan zijn knie en stond hij enkele maanden buitenspel. In het seizoen 2017/18 werd Van Ginkel opnieuw verhuurd aan PSV; in juli 2018 moest hij weer onder het mes en werd hij succesvol geopereerd aan zijn voorste kruisband.

De laatste wedstrijd van Van Ginkel dateert van 6 mei 2018. Toen kwam hij met PSV in actie tegen FC Groningen (0-0). De verwachting was dat hij in maart van dit jaar al de training zou kunnen hervatten, maar vanwege tegenslagen duurde het herstel langer. Trainer Frank Lampard liet in september weten dat zijn pupil 'wat complicaties' heeft gehad na zijn knieoperatie. "We geven hem alle tijd om te herstellen", maakte Lampard toen duidelijk.