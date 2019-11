Koopmeiners gaat op prijzenjacht na openbreken contract in Alkmaar

Teun Koopmeiners heeft zijn toekomst verbonden aan AZ. De Alkmaarders maken vrijdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat het contract van de 21-jarige aanvoerder is opengebroken en verlengd tot medio 2023. Het vorige contract van Koopmeiners liep een jaar eerder af.

Via de clubkanalen Koopmeiners erg blij te zijn om de waardering van AZ te voelen. "Ik voel me erg thuis bij de club. Het gaat goed met me, dus vandaar de keuze om te verlengen", aldus de middenvelder, die op prijzenjacht gaat met AZ. "Ik wil heel graag iets winnen met de club, dat is altijd een doel geweest. Ik ben dit seizoen aanvoerder geworden, het is een grote eer om dat te zijn. Maar een prijs pakken zou helemaal fantastisch zijn."

Koopmeiners is dit seizoen een van de drijvende krachten achter het succes van AZ in de Eredivisie. In de competitie en in (de voorrondes van) de Europa League miste hij nog geen minuut. In 23 officiële wedstrijden was hij dit seizoen goed voor 9 doelpunten. Koopmeiners heeft zich niet alleen ontwikkeld tot aanvoerder van AZ, maar ook van Jong Oranje. Hij komt tevens nadrukkelijker in beeld bij het 'grote' Oranje.

In 2009 kwam Koopmeiners terecht in de jeugdopleiding van de club; sindsdien speelde hij 91 officiële wedstrijden voor de club. Dat hij zich thuis voelt in Alkmaar, heeft volgens hem te maken met het feit dat hij er al zo lang rondloopt. "Ik ken alle mensen heel goed en heb goed contact met iedereen. Vandaar ook de keuze." Na de interlandbreak hervat AZ de competitie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.