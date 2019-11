FC Den Bosch speelt rest van het seizoen met speciale boodschap op het shirt

FC Den Bosch speelt de rest van het seizoen met de boodschap ‘Samen tegen racisme’ op het shirt, zo communiceert de club uit de Keuken Kampioen Divisie in een uitgebreid statement op de website. Subhoofdsponsor Schouten Nelissen heeft zijn plek op het shirt afgestaan, waardoor de Brabantse club de rest van het seizoen deze uiting op het tenue kan dragen.

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior (3-3) moest vorige week zondag tijdelijk worden stilgelegd, nadat er racistische geluiden richting Ahmad Mendes Moreira te horen waren. “De dambreuk die volgde na zondag was overweldigend. Het water heeft ons letterlijk overspoeld. FC Den Bosch lijkt sindsdien op een vergaarbak van alles wat mensen verfoeien. Haat tegen racisme wordt met haat bestreden”, schrijft FC Den Bosch in een open brief, waarin tevens wordt gesteld dat ‘de impact van racisme nooit mag worden onderschat’ en dat de ‘grens bereikt is’.

“Kennis komt met keiharde lessen. Vallen en opstaan. En nu, nu staan we op. Het hart zit nog steeds in deze club. Ook al is het nu een bloedend hart. We gaan ons weer verbinden met onze drijfveer: hartzaken. De liefde uitdragen is belangrijk”, gaat de Brabantse club verder. Trainer Erik van der Ven reisde afgelopen week ook naar Rotterdam om zijn excuses te maken aan Mendes Moreira. “Met deze open brief laten wij weten dat we onze clubslogan ‘Met heel mijn hart’ nog meer centraal gaan stellen. Hartelijkheid als basis bij alles wat we doen. Omdat oprechte aandacht en hartelijkheid onverwoestbare eigenschappen zijn.”

“Oplossingen ontstaan in dialoog. Met elkaar en ook met expertise van buiten de club zoeken we naar nieuw cement om de club bij elkaar te houden. Wij zijn op een constructieve manier in gesprek met onze achterban, omgeving en instanties als de KNVB en de gemeente. Dat blijven we doen. Dus praat met ons, wees welkom. In gesprek met elkaar zullen we uiteindelijk samen een antwoord vinden en er sterker uitkomen”, schrijft FC Den Bosch. De rest van het seizoen speelt de club dus met de boodschap ‘Samen tegen racisme’ op het shirt.

Die uiting zal niet alleen op de voorkant, maar ook op de achterkant van het shirt onder de naam van subhoofdsponsor Job Invest komen. Verder zullen de spelers van FC Den Bosch vrijdagavond het veld in de uitwedstrijd tegen Almere City betreden met speciale shirts. De club besluit de open brief met excuses. “Vanaf deze plaats spreken we onze waardering uit richting al die goedwillende FC-supporters en sponsors. De overgrote meerderheid die het in het kielzog van een verziekende minderheid tot over de landsgrenzen moest ontgelden. Het spijt ons.”