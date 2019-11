Toornstra noemt opvallende ambitie: ‘Je weet nooit hoe een koe een haas vangt’

Jens Toornstra speelt sinds 2014 voor Feyenoord en won met de Rotterdammers een landstitel, tweemaal de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Dat het gat met de concurrentie in de afgelopen jaren razendsnel gegroeid is, doet de dertigjarige middenvelder pijn. Tegelijkertijd spreekt Toornstra in gesprek met Feyenoord TV de wens uit om ooit met de Rotterdammers een Europese prijs te veroveren.

“Het gat met de top was in ons jaar na het kampioenschap al veel te groot. Daarna is het gat niet veel kleiner geworden en nu staan we ook in de middenmoot. Dat is uiteraard teleurstellend, vooral ook omdat je aan het succes hebt kunnen proeven. Om daarna dan een hele kleine rol van betekenis te spelen, dat is best wel lastig”, stelt Toornstra. De middenvelder zette afgelopen zomer zijn handtekening onder een nieuw tot medio 2022 lopend contract bij Feyenoord.

“Ik heb zelf ook niet altijd goed gespeeld”, zo steekt de ervaren middenvelder ook de hand in eigen boezem. “Dat is ook moeilijker als het met het team minder gaat, dat is een soort wisselwerking, maar ik heb het niveau van het kampioensjaar niet meer aangetikt: zeker niet in statistieken, maar ook niet in het spel. Deze situatie is gewoon lastig, je doet niet echt mee ofzo. Dat is heel pijnlijk en heel jammer.”

“Ik hoop dat die goede tijd terugkomt, dat we weer succesvol kunnen zijn”, geeft Toornstra te kennen. Hij speelde dit seizoen tot dusver dertien wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor drie doelpunten en een assist. “In Nederland heb ik nu alle prijzen gewonnen, dus het zou mooi zijn om nog een Europese prijs te pakken. Dat klinkt een beetje out of our league nu, maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt...”