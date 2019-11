Advocaat: ‘Ik heb het gelezen, maar daar ben ik het totaal niet mee eens’

Feyenoord hervat de Eredivisie na de interlandperiode komende zondag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. De Rotterdammers zijn voorlopig nog ongeslagen onder de nieuwe trainer Dick Advocaat en het duel in het Hitachi Capital Mobility Stadion wordt vooraf bestempeld als een mogelijkheid om aan te haken bij de subtop. Advocaat kan niet vinden in de suggestie dat het uitduel in Groningen bepalend is voor de rest van het seizoen.

“Dat heb ik gelezen, ja. Maar daar ben ik het totaal niet mee eens. We zijn dertien wedstrijden onderweg, de toon wordt pas gezet in mei. Dan kan je pas zien of we het met z’n allen goed hebben gedaan. Maar nu toch nog niet?”, zegt Advocaat in gesprek met RTV Rijnmond. Hij krijgt de vraag of deze wedstrijd wel een mogelijkheid biedt om aan te haken. “De afgelopen twee wedstrijden hebben dat toch gedaan? Dat hopen we zondag ook te doen, maar het zal ook best een aantal keer niet lukken.”

“Het gaat erom dat wij op het einde Europees voetbal halen, dat is bepalend. Dan kunnen jullie verder schrijven. Ik ben ervan overtuigd dat we het wel halen. We hebben genoeg kwaliteiten”, gaat de ervaren oefenmeester verder. Hij moet mogelijk puzzelen in Groningen, daar hij naar eigen zeggen ‘een aantal spelers moet missen’. “Maar dat weet ik zaterdag pas precies. We hebben nog een dag, dus we moeten dat nog even aankijken. Kenneth Vermeer? Die keept wel, ja.”

“Met de spelers die aanwezig waren, hebben we goed kunnen trainen. Maar desondanks hebben we een aantal mensen gehad die er niet bij waren, dus we hebben niet heel gericht kunnen trainen”, vertelt Advocaat over de interlandperiode. “Dat is altijd vervelend, want je wil in bepaalde linies werken. Nu was het meer op conditie en hebben we geprobeerd om het zelfvertrouwen een beetje omhoog te gooien. Een aantal dingen in ons spel, de passing, de controle en het vele onnodig balverlies, moet beter. Dan krijgen we meer kracht en meer balbezit.”