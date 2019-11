‘Ajax is veel te sterk voor de rest en dat gaat alleen maar erger worden’

Na 13 speelronden gaat Ajax met 35 punten aan kop in de Eredivisie en heeft 'grote concurrent' PSV reeds een achterstand van 11 punten opgelopen. Tussen beide ploegen staat AZ met 29 punten op plek 2 genoteerd, waardoor de ontmoeting tussen de Alkmaarders en Amsterdammers op zondag 15 december zeer interessant zal worden. Hoewel de competitie nog lang is, lijken veel analisten echter niet te twijfelen aan een nieuw kampioenschap voor Ajax. Verslaggever Justus Dingemanse nam voor Voetbalzone de proef op de som en vroeg bekende gezichten uit de voetballerij of zij het ook zo jammer vinden dat spanning al zo snel lijkt te verdwijnen uit de Nederlandse competitie.

