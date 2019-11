Bankzitter blijkt voorlopig hele Feyenoord-selectie af te troeven

Feyenoord speelt komend weekeinde de vierde wedstrijd onder de nieuwe trainer Dick Advocaat. De Rotterdammers verloren nog niet onder zijn leiding, al staat er tegen het in goede vorm verkerende FC Groningen nu een lastige uitwedstrijd op het programma. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Hitachi Capital Mobility Stadion, zondagmiddag vanaf 12.15 uur.

O FC Groningen won van de laatste vijftien wedstrijden tegen Feyenoord in de Eredivisie alleen de meest recente (1-0 in februari - vier remises, tien nederlagen).

O Het enige doelpunt van FC Groningen in de laatste zes Eredivisie-duels met Feyenoord was een eigen treffer van Sven van Beek op 17 februari 2019; de laatste FC Groningen-speler die scoorde was Michael de Leeuw op 16 april 2016.

O FC Groningen won de laatste vier thuisduels en hield hierin telkens de nul, de laatste keer dat Groningen vijf opeenvolgende thuiswedstrijden in de Eredivisie het doel schoon hield was in januari 2006.

O Slechts twee van de laatste 72 schoten die FC Groningen tegen kreeg in de Eredivisie resulteerden in een treffer; van de laatste 72 doelpogingen tegen Feyenoord eindigden er vijftien in een doelpunt.

O Alleen Feyenoord raakte in de eerste dertien speelronden van dit Eredivisie-seizoen vaker paal of lat (tien keer) dan FC Groningen (zeven keer, net als Ajax).

O Joel Asoro was schutter of aangever bij de laatste drie competitietreffers van FC Groningen (twee goals, één assist), de laatste speler die direct betrokken was bij vier opeenvolgende Eredivisie-doelpunten van de Noorderlingen was Bryan Linssen in maart 2017 (vier goals op rij).

O Feyenoord won de laatste twee competitieduels en kan voor het eerst dit seizoen drie opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden winnend afsluiten.

O Feyenoord dribbelde dit seizoen vaker succesvol dan elke andere Eredivisie-ploeg (197), terwijl de Rotterdammers minder vaak voorbij werden gedribbeld dan elke andere ploeg in de competitie (102).

O Van alle Feyenoorders die dit seizoen minimaal driehonderd minuten in de Eredivisie speelden noteerde niemand zo veel balheroveringen per 90 minuten als Renato Tapia (8,5).

O Steven Berghuis gaf de assist op vier van de laatste acht Eredivisie-doelpunten van Feyenoord tegen FC Groningen; in totaal gaf de aanvaller in de Eredivisie zes assists tegen Groningen, meer dan tegen elke andere ploeg.