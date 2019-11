Kwakkelende Mark van Bommel doet goed aan speeltijd voor Gastón Pereiro

Het geplaagde PSV hervat de Eredivisie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren wisten de laatste zes wedstrijden op rij niet te winnen, terwijl de bezoekers uit Friesland al acht duels op rij ongeslagen zijn. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Philips Stadion, komende zondag vanaf 14.30 uur.

O PSV won slechts drie van de laatste twaalf Eredivisie-duels met sc Heerenveen (zes remises, drie nederlagen), tegen geen ploeg verspeelden de Eindhovenaren in de vorige zes seizoenen zo veel punten als tegen de Friezen (21).

O Heerenveen kwam in de laatste vijf competitieduels met PSV vier keer tot scoren in de eerste tien minuten van de wedstrijd, waaronder Mitchell van Bergen in de derde minuut in de meest recente ontmoeting.

O PSV staat voor het eerst sinds december 2013 op zes opeenvolgende wedstrijden in alle competities zonder zege; de laatste Eindhovense reeks van zeven dateert van maart-april 2007.

O PSV wisselde zijn basisopstelling ten opzichte van het voorgaande Eredivisie-duel in dit seizoen op 32 plekken, vaker dan elke andere ploeg; Heerenveen bracht in totaal slechts vijf wijzigingen aan, minder dan elk ander team.

O Vier teams schoten dit Eredivisie-seizoen vaker dan PSV (205), waaronder Heerenveen (208); daarnaast kregen zes teams minder schoten tegen dan PSV (156), waaronder Heerenveen (151).

O PSV scoorde dit Eredivisie-seizoen relatief het minst vaak in de eerste helft (24 procent) en staat voor het eerst sinds 2013 droog in vijf opeenvolgende eerste helften; nog nooit bleven de Eindhovenaren zes opeenvolgende eerste helften Eredivisie-voetbal zonder doelpunt.

O Sinds de aanstelling van Mark van Bommel heeft van de huidige PSV-selectie alleen Donyell Malen gemiddeld minder Eredivisie-minuten nodig voor een goal (92) dan Gastón Pereiro (159), die in het laatste duel met de Friezen de aansluitingstreffer maakte uit een directe vrije trap (1-2, eindstand 2-2).

O Heerenveen staat voor het eerst sinds 2001/02 op niet meer dan veertien tegentreffers na de eerste dertien Eredivisie-duels van een seizoen (toen tien); in de afgelopen jaargang stond de teller na dertien wedstrijden op dertig tegengoals.

O Van de laatste dertig uitduels in de Eredivisie met een team uit de traditionele top-3 kwam sc Heerenveen in 26 ontmoetingen tot scoren, waaronder tien keer minimaal tweemaal.

O Heerenveen kreeg dit Eredivisie-seizoen minder doelpunten tegen in het laatste half uur dan elk ander team (één), en incasseerde in 2019/20 in uitduels als enige nog geen enkele treffer na de 60e minuut.

O Chidera Ejuke is de eerste speler met honderd dribbels dit Eredivisie-seizoen (waarvan vijftig geslaagd); in heel 2018/19 kwam geen Heerenveen-speler tot meer dan 94 dribbels in de competitie.