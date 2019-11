AC Milan-huurling vecht voor plaats en trekt vergelijking met Ihattaren

Alen Halilovic maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van AC Milan naar sc Heerenveen om weer wekelijks aan spelen toe te komen. De aanvallende middenvelder zit echter meer dan hem lief is op de bank in het Abe Lenstra Stadion. Halilovic, met een contract tot medio 2021, heeft echter nog geen spijt van de tijdelijke verhuizing richting de Eredivisie.

"Ik had ook verwacht dat ik al wat meer zou spelen. Daarom heb ik ook voor de stap naar de Eredivisie gekozen", verklaart Halilovic in gesprek met de NOS. "Ik heb in genoeg harde competities gespeeld en dat heeft bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Maar hier wordt echt open gevoetbald. En dat is wat ik nu wil." De Kroatische spelmaker staat op twee assists in negen optredens namens Heerenveen.

Halilovic staat zondag met Heerenveen tegenover PSV, de club van Mohamed Ihattaren, eveneens een creatieve speler. "Hij is wel een iets andere speler dan ik. Hij speelt meer vanaf de zijkant, ik echt puur vanuit de as." Ihattaren wordt regelmatig overladen met complimenten, iets dat Halilovic herkent van zijn periode bij Barcelona. "Ik ben zelf op jonge leeftijd al naar Barcelona gegaan, mede doordat mijn toenmalige club Dinamo Zagreb me ook graag voor veel geld wilde verkopen. Ik kan achteraf niet zeggen of het goed of slecht is om op jonge leeftijd zo'n stap te maken. Dat verschilt echt per speler. Je moet het doen als je voelt dat je er klaar voor bent. Het belangrijkste is goede begeleiding."

Volgens trainer Johnny Jansen klopt Halilovic op de deur. "Maar hij moet niet op het veld staan alsof hij lekker een potje met de oud-profs van AC Milan meedoet", geeft de keuzeheer van de Friezen als waarschuwing mee aan de huurling. "Ook Alen moet leren hier elke dag alles te geven, ik wil hem zien pieken. Hij moet niet naar de training komen voor een kruisje achter zijn naam, maar om zijn stempel te drukken."