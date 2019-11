‘Barcelona ontvouwt plannen voor 2020 en noteert drie transfertargets’

De leiding van Barcelona is volgens Mundo Deportivo al druk bezig met de selectie voor het nieuwe kalenderjaar en naar verluidt staan drie namen hoog op het wensenlijstje. In de verdediging en aanval moet er sowieso een speler bij en Joshua Kimmich, Nikola Milenkovic en Lautaro Martínez lijken de topkandidaten te zijn van de Catalaanse grootmacht.

Kimmich is uitgegroeid tot een vaste waarde bij zowel Bayern München als het nationale elftal van Duitsland. Probleem is wel dat de rechtsback annex middenvelder, die wordt omschreven als een technisch vaardige verdediger, een doorlopend contract heeft bij Bayern en dat een hoge transfersom onvermijdelijk lijkt. Als alternatief wordt collega-international Lukas Klostermann naar voren geschoven, al is de speler van RB Leipzig meer een centrumverdediger.

Daar Gerard Piqué in februari 33 wordt, zoekt Barcelona naar een opvolger voor de lange termijn. Daarnaast zijn er volgens Mundo Deportivo twijfels over de fysieke gesteldheid van Samuel Umtiti en lijkt Jean-Clair Todibo nog niet klaar voor het grote werk. De Spaanse kampioen had graag Matthijs de Ligt binnengehaald, maar de Oranje-international koos voor Juventus. De pijlen van Barcelona zijn nu gericht op Milenkovic, een Servische international die furore maakt bij Fiorentina. Mocht een deal met la Viola niet lukken, dan komt Chelsea-mandekker Andreas Christensen in beeld.

Luis Suárez wordt net als Piqué begin volgend jaar 33, waardoor ook in de aanvalslinie van Barcelona vers bloed nodig is. Kylian Mbappé lijkt geen realistische optie, maar over het binnenhalen van Martínez is er wel optimisme in het Camp Nou. De Argentijnse aanvaller scoorde eerder dit seizoen namens Internazionale tegen Barcelona in de Champions League. Bijkomend voordeel is dat Martínez het bij de nationale ploeg van Argentinië goed kan vinden met Lionel Messi. De namen van Harry Kane en Marcus Rashford zijn volgens de Spaanse krant ook rood omcirkeld door de directie van Barcelona, al zijn de spitsen van respectievelijk Tottenham Hotspur en Manchester United voorlopig slechts alternatieven.