ED: Mark van Bommel staat voor cruciale weken bij PSV ondanks interne steun

PSV gaat door een sportieve crisis, maar volgens algemeen directeur Toon Gerbrands hebben de recente nederlagen in de Eredivisie voorlopig geen gevolgen voor de positie van trainer Mark van Bommel. Het Eindhovens Dagblad laat vrijdag echter een ander signaal horen en waarschuwt de PSV-trainer dat de weken tot aan de winterstop cruciaal zijn voor zijn toekomst als coach in het Philips Stadion.

"Gaat de sportieve crisis bij PSV de komende weken naar het kookpunt of blijft een verdere escalatie van de sportieve ellende in Eindhoven uit?", zo vraagt de regionale krant zich af in het opiniestuk over de huidige nummer drie in de Eredivisie. Er kan niet met zekerheid gezegd worden hoeveel geduld de PSV-leiding nog heeft met Van Bommel, maar de resultaten in de aankomende duels lijken cruciaal te zijn. Te beginnen met de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen van zondag.

In de opinie van het Eindhovens Dagblad is het rustig op trainingscomplex De Herdgang, ondanks het feit dat PSV al enige tijd ondermaats presteert. Het is zaak voor Van Bommel om snel tot resultaten te komen 'die bij PSV horen'. Naast presteren in de Eredivisie lijken ook overwinningen in de Europa League en TOTO KNVB Beker cruciaal te zijn voor de geplaagde oefenmeester van PSV. Een vroegtijdige uitschakeling in Europees verband zou 'gênant' zijn, zo luidt het oordeel.

PSV liet zich onlangs verrassen door LASK Linz (4-1) in de groepsfase van de Europa League, waardoor het elftal van van Bommel is afgezakt naar de derde plaats. Goede resultaten in de resterende wedstrijden tegen Sporting Portugal en Rosenborg BK lijken cruciaal te zijn voor Europese overwintering. Daarnaast moet PSV in de achtervolging op koploper Ajax, dat al elf punten meer heeft verzameld. Van Bommel hoopt in dat kader snel weer een beroep te kunnen doen op Steven Bergwijn en Donyell Malen, die vooral in de beginfase van dit seizoen erg belangrijk waren voor PSV.