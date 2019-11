‘Niet zover als Frenkie de Jong, maar zo belangrijk zijn is wel heel bijzonder’

Oranje Onder-17 begon dramatisch aan het jeugd-WK in Brazilë, maar wist desondanks de halve finale te bereiken. Met name enkele talenten van Ajax gaven hun visitekaartje af op het eindtoernooi en bondscoach Peter van der Veen durft een van de jeugdinternationals van Oranje zelfs te vergelijken met Frenkie de Jong.

"Ik vind dat Sontje Hansen, Youri Regeer, en Calvin Raatsie zich het meest hebben laten zien dit WK", vertelt Van der Veen aan Voetbal International. Hansen werd met zes doelpunten en drie assists zelfs topscorer van het WK in Zuid-Amerika. "Ik wil niet zeggen dat Sontje ons heeft gered, het was een teamprestatie, maar het was wel geweldig om te zien hoe hij in een flow kwam."

In de optiek van Van der Veen is Regeer weer een ander type speler. "Maar natuurlijk zie je vergelijkingen", benadrukt de keuzeheer van de halvefinalist. "Youri is nog niet zover als Frenkie, maar dat hij op deze leeftijd al zo belangrijk is voor zijn team is wel heel bijzonder." Regeer staat al op de lijstjes van scouts van Real Madrid en Juventus. "Dat weet je, al die scouts zitten hier bij het WK, zo gaat dat op dit moment in de voetbalwereld."

Raatsie vervulde als doelman een belangrijke rol voor Oranje Onder-17. "Hij heeft eigenlijk het hele toernooi gewoon geweldig gekeept", deelt Van der Veen complimenten uit aan de jonge Ajacied. Keeperstrainer Sander Westerveld is het roerend eens met de lofzang op Raatsie. "Hij is de meest complete keeper in Nederland en kan op termijn zeker de opvolger van Jasper Cillessen worden bij het Nederlands elftal."