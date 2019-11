Frank de Boer verbaast zich: ‘Ik vond het juist heel professioneel’

Frank de Boer heeft het naar zijn zin bij Atlanta United. De trainer heeft met de nationale beker en de Campeones Cup twee prijzen gepakt met de club uit de Major League Soccer en kon zich net niet kwalificeren voor de finale van de Noord-Amerikaanse competitie. De Boer geeft in gesprek met de NOS aan dat hij Nederland niet echt mist.

“Daarvoor ben ik te druk bezig met mezelf en de club. Dan heb je geen tijd om iets te missen. Maar natuurlijk is het na negen maanden, waarin ik mijn familie weinig heb gezien, fijn om hier weer even te zijn”, vertelt de oefenmeester, die nu wel met andere ogen naar Nederland kijkt. De oud-international geeft aan dat Nederland de zaken goed op orde heeft.

“Je beseft dat alles hier wel heel goed geregeld is. Qua infrastructuur zeker, maar ook als je kijkt naar het contrast tussen arm en rijk. Het aantal homeless people (daklozen, red.) dat je daar ziet op straat is schrijnend", zegt De Boer, die de verrichtingen van Oranje op de voet volgt. Hij was verbaasd over de kritiek op het spel van de ploeg van Ronald Koeman na het gelijkspel tegen Noord-Ierland.

"Ik vond het juist heel professioneel. Er viel niets te halen op dat moment, laten we dan gewoon 0-0 spelen. Dan zijn we gekwalificeerd. Ik vind dat we daar trots op mogen zijn, dat we dat kunnen als Nederland. Natuurlijk wil je met mooi en attractief voetbal winnen. Maar soms heb je dat een dag niet. Dan moet je blij zijn dat een team zo kan reageren", aldus De Boer.