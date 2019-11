Nieuwe status Oranje-duo: ‘Zijn door Koeman ook stevig op hun nummer gezet’

Voor Calvin Stengs en Myron Boadu, die onlangs debuteerden in de Oranje-selectie, breken belangrijke tijden aan, zo oordeelt Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De chef voetbal van de ochtendkrant is benieuwd of de aanvallers van AZ bestand zijn tegen de druk van hun nieuwe status als international, zeker met het oog op het EK van volgend jaar.

Een terugslag vroeg in een loopbaan kan altijd op de loeren liggen, verwijst Driessen naar de moeizame start van Matthijs de Ligt bij Juventus. "Hij stelde die mindere periode lang uit, maar is er uiteindelijk toch mee geconfronteerd bij Juventus." Bondscoach Ronald Koeman zal er alles aan doen om te zorgen dat de AZ’ers niet gaan zweven. "Koeman is in zo’n geval de juiste voetbalman om spelers terug op aarde te brengen."

In the Zone | Myron Boadu: 'Het mooiste wat er is om je debuut te maken'

"Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Stefan de Vrij en Jordy Clasie zijn spelers die vroeg in hun carrière stevig op hun nummer zijn gezet door Koeman. Om ze te louteren als prof", vervolgt Driessen zijn analyse. De keuzeheer van Oranje zei na Estland-thuis dat Stengs en Boadu nog niet rijp genoeg zijn voor het EK. "Een bewuste opmerking van Koeman om te voorkomen dat ze met het hoofd in de wolken gaan lopen."

Koeman heeft nogal wat opties voor de aanvalslinie in de Eredivisie rondlopen, want hij kan eventueel ook kiezen voor Donyell Malen en Steven Bergwijn. Stengs en Boadu zullen van nu af aan dus wekelijks op topniveau moeten presteren. "Het wordt niet alleen een interessante strijd tussen AZ en PSV om plek twee in de Eredivisie, maar net zo goed tussen de duo’s Stengs-Boadu en MalenBergwijn voor een plek in Oranje op EURO 2020."