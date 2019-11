TUDN: Ajax, PSV en Real Betis houden ‘Chaquito’ in de gaten

Santiago ‘Chaquito’ Giménez geniet interesse uit Nederland, zo verzekert TUDN donderdag. Het Amerikaans-Spaanse sportkanaal verzekert dat Real Betis in de strijd om de handtekening van de achttienjarige aanvaller serieuze concurrentie van Ajax en PSV heeft gekregen. Het zou vooralsnog alleen nog om oriënterende interesse gaan.

‘Chaquito’, achttien jaar, zag het levenslicht in Buenos Aires, maar verhuisde vanwege de loopbaan van zijn vader op jonge leeftijd naar Mexico. Hij trad toe tot de jeugdopleiding van Cruz Azul, waar hij indruk maakte in de Onder-15 en Onder-17. In augustus maakte de aanvaller, die zich tot Mexicaan liet naturaliseren, zijn debuut in het eerste en daar kwamen nadien nog twee optredens bij.

Este fue el golazo de @santigim10 que abrió el marcador contra Holanda. El resultado final fue 3-3. pic.twitter.com/rwulkqgrLM — Daniel Reyes V. (@barracudo) November 19, 2019

Giménez, zoon van oud-voetballer Christian ‘El Chaco’ Giménez, speelde afgelopen seizoen veelal voor Cruz Azul Onder-20, waar hij tot zes treffers in twaalf duels kwam. De Mexicaan was deze week nog op Nederlandse bodem actief: hij scoorde uit een vrije trap in de oefeninterland tussen Nederland Onder-18 en Mexico Onder-18 (3-3) in ’s-Gravenzande.

Ajax en Real Betis zijn niet voor het eerst elkaars tegenstander in de strijd om een voetballer. De club uit Amsterdam leek in januari dicht bij de komst van Diego Lainez, maar hij ruilde Club América uiteindelijk in voor de Zuid-Spaanse club.