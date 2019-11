Eden Hazard benadrukt: ‘Ik heb altijd ‘nee’ tegen ze gezegd’

Eden Hazard maakte afgelopen zomer voor honderd miljoen euro de overstap van Chelsea naar Real Madrid. Gedurende zijn zevenjarige verblijf in Londen werd de aanvaller van 28 jaar meermaals door Paris Saint-Germain begeerd, maar de Franse topclub kreeg altijd nul op het rekest. Voor de Belgisch international is er maar één club in Frankrijk en dat is zijn voormalig werkgever Lille.

“Paris Saint-Germain heeft mij altijd willen aantrekken”, vertelt Hazard in gesprek met L’Équipe. “Maar ik wilde niet terug naar de Ligue 1 en niet voor een andere club dan Lille spelen. Ik heb altijd ‘nee’ tegen ze gezegd. Daar had ikzelf, in mijn hoofd, nooit twijfels over. Het is een club die jou kan helpen om de Champions League te winnen, maar een dergelijke overstap kwam niet in mijn plannen voor.”

“Als ik ooit naar de Ligue 1 terugkeer, is het omdat ik voor Lille ga spelen”, benadrukte Hazard aan de Franse sportkrant. De aanvaller maakte als tiener de overstap naar de Noord-Fransen en kwam tot bijna tweehonderd duels in alle competities. Het hoogtepunt was het winnen van de dubbel in 2010/11. Een jaar later maakte hij de overstap naar Chelsea.

De eerste maanden van Hazard in Madrid zijn door blessureleed niet makkelijk geweest. In zijn laatste wedstrijden laat de aanvaller bij vlagen zien zijn oude niveau te naderen. Real Madrid is bovendien gedeeld koploper van LaLiga en speelt voor de kerstperiode nog belangrijke wedstrijden tegen Barcelona en Paris Saint-Germain.