Opponent van Ajax getroffen door aanstelling van Mourinho: ‘Ja, ik was boos’

Lille OSC kent geen rustige voorbereiding in aanloop naar de komende duels met Paris Saint-Germain en Ajax in respectievelijk de Ligue 1 en Champions League. De aanstelling van José Mourinho als nieuwe manager van Tottenham Hotspur ging gepaard met het vertrek van twee assistent-trainers van Lille, João Sacramento en Nuno Santos. Laatstgenoemde was keeperstrainer in Noord-Frankrijk en Sacramento was de rechterhand van hoofdtrainer Christophe Galtier.

Galtier nam daags voor de uitwedstrijd tegen PSG geen blad voor de mond. “Ja, ik was boos en geïrriteerd, omdat de timing niet goed is”, werd de oefenmeester door Franse media geciteerd. Galtier heeft zo zijn bedenkingen over de handelwijze van Mourinho, die goed bevriend is met technisch directeur Luis Campos van Lille. De Portugees was de laatste maanden regelmatig in Lille en van het een lijkt het ander te zijn gekomen.

“Iedereen heeft zo zijn eigen manier van handelen”, zei Galtier met gevoel voor ironie. “Dit getuigt wel van heel veel klasse, om dat zo te doen.” De trainer benadrukte dat hij het clubeigenaar Gerárd Lopez niet kwalijk neemt dat Sacramento en Santos naar Tottenham zijn vertrokken. “Wat kan de voorzitter doen als twee werknemers willen vertrekken en een nieuwe uitdaging willen aangaan? We leven niet in een sprookjeswereld. Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan.”

Lille staat na dertien speelronden op de vijfde plaats in de Ligue 1. De achterstand op koploper en regerend landskampioen PSG is elf punten. Ajax komt volgende week dinsdag op bezoek in Lille. Het team van Gaultier hield aan de eerste vier groepsduels slechts een schamel punt over.