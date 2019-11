‘Ultiem blij’ Telstar heeft plots aangename verrassing voor Ajax

Donderdagochtend om negen uur begon de kaartverkoop voor de bekerwedstrijd Telstar - Ajax op 18 december voor inwoners van de IJmond, Bloemendaal en Haarlem. Rond half elf waren alle kaarten uitverkocht. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft echter een leuke verrassing voor de regerend bekerhouder uit Amsterdam.

Ajax mag namelijk 650 in plaats van 350 fans meenemen naar het Rabobank IJmond Stadion. De club uit Velsen-Zuid had aanvankelijk besloten om voor de eigen supporters met een opbouw 1.600 extra plekken te creëren op de Noord-tribune, net als twee seizoenen geleden in de play-offs tegen De Graafschap. “Die waren vandaag in recordtempo uitverkocht”, laat Telstar-woordvoerder Dennis Bliek aan De Telegraaf weten.

Telstar kwam iij op het idee om ook de Zuid-tribune, het vak van de uitfans, uit te breiden. “Goed voor 300 extra plaatsen, waardoor Ajax nu met 650 man op bezoek kan komen. De capaciteit bedraagt nu 5.200, waar we normaal bij 3.300 toeschouwers uitverkocht zijn.”

Nog nooit zullen er zoveel supporters in het stadion aanwezig zijn sinds Telstar de lange staantribune aan de oostzijde ombouwde tot een zittribune. “Daar zijn we ultiem blij mee en zorgt voor een flinke recette. Of ik nog andere mededelingen wil doen? Ja, zeg maar dat we Ajax gaan pakken.”