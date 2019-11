Zware UEFA-straf voor Feyenoord vanwege gedrag fans

Feyenoord is zwaar bestraft door de UEFA naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de uitwedstrijd tegen BSC Young Boys in de Europa League. De ‘UEFA Control, Ethics and Disciplinary body’ heeft de club verboden kaarten te verkopen voor de eerstvolgende uitwedstrijd in UEFA-verband.

Dat betekent dat er geen Rotterdamse fans bij zijn als Feyenoord bij FC Porto speelt. De club krijg deze straf, alsmede een geldboete van 55.000 euro, wegens wangedrag van supporters bestaande uit onder meer het afsteken van vuurwerk, het aanbrengen van vernielingen, het veroorzaken van wanordelijkheden en het gooien van voorwerpen.

“Feyenoord heeft de sanctie vandaag (donderdag) ontvangen en beseft dat dit bericht ook bij supporters vragen oproept. De club komt na het inwinnen van meer informatie zo spoedig mogelijk met nadere berichtgeving. Afhankelijk van deze informatie zal Feyenoord beslissen of de club in beroep gaat”, zo laat de club donderdagavond weten.

De eerstvolgende uitwedstrijd in Europa tegen FC Porto is op donderdag 12 december. Dat is ook meteen de laatste groepswedstrijd voor de ploeg van Dick Advocaat. Op 28 november wordt nog het thuisduel met Rangers FC afgewerkt.