Alleen komende opponent kan veelzijdige Donny van de Beek bijbenen

Voor Ajax wacht komend weekeinde een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De Amsterdammers gaan met een behoorlijke voorsprong aan de leiding in de Eredivisie, terwijl de komende opponent een plek in de subtop bezet. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

O Ajax leed in de vorige twee Eredivisie-seizoenen meer verliespunten tegen Heracles Almelo dan tegen elke andere ploeg (acht - een zege, een remise en twee nederlagen) en maakte in deze periode ook de minste competitiegoals tegen de Almeloërs (drie).

O Heracles maakte zes van de laatste elf Eredivisie-goals tegen Ajax in de tachtigste minuut of later, waaronder de meest recente van de ploeg in de Johan Cruijff Arena (Kristoffer Peterson op 11 augustus 2018 in de 84e minuut).

O Ajax kwam dit kalenderjaar in twaalf van de vijftien thuisduels in de Eredivisie minstens vier keer tot scoren en was in totaal 62 keer trefzeker; de laatste teams met meer thuisgoals in een kalenderjaar waren Ajax (72) en PSV (64) in 1995.

O Sinds 2010/11 is er geen ploeg geweest met zoveel balbezit (65 procent), passes per duel (634), schoten per duel (22,7) of gecreëerde kansen per duel (17,9) in een Eredivisie-seizoen als Ajax dit seizoen.

O Dusan Tadic staat op 99 zeges in 181 Eredivisie-duels; Ajax won 32 en verloor geen van de 38 wedstrijden in alle competities waarin Tadic scoorde voor de Amsterdammers.

O Alleen Jeremain Lens (tien) en Afonso Alves (negen) maakten meer Eredivisie-goals tegen Heracles Almelo dan Klaas Jan Huntelaar (acht, net als vier anderen), die echter niet scoorde in zijn laatste vier competitieduels met de Heraclieden.

O Alleen Ajax (25) en AZ (22) hielden meer punten over aan hun laatste negen Eredivisie-wedstrijden dan Heracles Almelo (negentien - zes overwinningen, een remise, twee nederlagen).

O Een overwinning op Ajax betekent voor Heracles Almelo het hoogste aantal Eredivisie-zeges in een kalenderjaar sinds 2015 (toen vijftien, nu dertien) en tevens de tweehonderdste overwinning in de Eredivisie voor de club.

O Enkel Sparta (95 procent) scoorde dit Eredivisie-seizoen relatief vaker uit open spel dan Heracles Almelo (92 procent) en Ajax (86 procent); de laatste achttien competitietreffers van de Almeloërs ontstonden uit open spelsituaties.

O Cyriel Dessers (negen met links, negen met rechts) en Donny van de Beek (tien met links, elf met rechts) zijn sinds 2017/18 de spelers met de meeste Eredivisie-treffers bij wie het verschil tussen goals met links en rechts minder dan vijf is.

Dessers treft gelijken tegen Ajax

In Almelo zal men vooral zin hebben in de ontmoeting met Ajax van komend weekend. De Amsterdammers verslikten zich de afgelopen jaren al vaker in Heracles, dat daarnaast ook nog eens in blakende vorm steekt. Alleen Ajax (25) en AZ (22) hielden meer punten over aan hun laatste negen Eredivisie-wedstrijden dit seizoen dan Heracles Almelo (negentien - zes zeges, een remise, twee nederlagen). Spits Cyriel Dessers is los bij de Heraclieden. Na zijn hattrick en twee assists tegen VVV in de afgelopen Eredivisie-speelronde staat de Belg op acht doelpunten en vier assists dit seizoen. Daarmee zijn er slechts twee spelers die in deze jaargang direct betrokken waren bij meer Eredivisie-treffers van hun team: Dusan Tadic en Hakim Ziyech. Twee spelers die Dessers komend weekend vast en zeker tegen zal komen.





SPELER TEAM GOALS ASSISTS Dusan Tadic Ajax 7 11 Hakim Ziyec Ajax 5 8 Cyriel Dessers Heracles Almelo 8 4 Quincy Promes Ajax 8 3 Myron Boadu AZ 8 3 Donyell Malen PSV 10 1 Calvin Stengs AZ 4 6 Steven Berghuis Feyenoord 7 3

Dessers kwam in 53 Eredivisie-wedstrijden 20 keer tot scoren. Bij die treffers valt op dat het Dessers ogenschijnlijk weinig uitmaakt hoe hij de bal binnen werkt: negen keer scoorde hij met rechts, negen keer met links en twee keer kopte hij een bal binnen. Sinds de start van het seizoen 2017/18 is er slechts één Eredivisie-speler die zich op dat gebied kan meten met de spits van Heracles: Donny van de Beek. Van de Beek (elf met rechts, tien met links, vier met zijn hoofd) en Dessers zijn vanaf het seizoen 2017/18 achttien de spelers met de meeste Eredivisie-treffers bij wie het verschil tussen goals met links en rechts minder dan vijf is.

Dessers kan zich op een aantal gebieden dus prima meten met spelers van de koploper. De grote vraag is of hij zich ook in een onderlinge ontmoeting kan onderscheiden.