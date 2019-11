‘Als Griezmann dat voor elkaar krijgt, wordt Barcelona weer angstaanjagend’

Antoine Griezmann rondde in juli een van de meest besproken transfers van het jaar af. Voor een bedrag van liefst 120 miljoen euro trok hij de deur van het Wanda Metropolitano achter zich dicht, om aan de slag te gaan bij Barcelona. Waar hij een jaar eerder nog weigerde en koos voor een nieuw contract bij Atlético Madrid, hapte hij afgelopen zomer wél toe en zette hij zijn handtekening onder een langdurige verbintenis in het Camp Nou. De ogen in Barcelona zijn niet langer alleen gericht op Lionel Messi. Het Catalaanse publiek heeft ook hoge verwachtingen van de 28-jarige Fransman.

Door Yanick Vos

Na 94 competitiedoelpunten in 5 jaar tijd vond Griezmann het afgelopen zomer tijd voor een nieuwe uitdaging. Barcelona en Griezmann konden elkaar goed gebruiken en dus ging de Spaanse grootmacht ver om hem in te lijven. Met de multifunctionele aanvaller binnen de gelederen hoopt Barça weer een gooi te kunnen doen naar de eindzege in de Champions League. Het is een gezamenlijke wens van Griezmann en zijn werkgever om hoge ogen te gooien in het prestigieuze Europese clubtoernooi. De Frans international won de Europa League, de Europese Supercup en het WK in Rusland, maar de Champions League ontbreekt op zijn palmares. In het shirt van Barcelona moet het er eindelijk van komen voor Griezmann, die samen met Luis Suárez en Lionel Messi misschien wel de meest gevreesde voorhoede van Europa vormt.

Veelbelovende start in het Camp Nou

Zijn start bij zijn nieuwe werkgever was veelbelovend. In zijn eerste officiële wedstrijd namens Barcelona in het Camp Nou was hij de absolute uitblinker. Toen Real Betis in augustus op bezoek kwam scoorde Griezmann twee keer. Hij werd zodoende de eerste speler in de 21ste eeuw die dat voor elkaar kreeg in zijn eerste wedstrijd, weet Opta. Bovendien leverde hij ook nog een assist af. Zo werd hij de eerste speler sinds Cesc Fàbregas (tegen Villarreal in 2011) die zowel scoorde als een assist gaf in zijn eerste wedstrijd voor eigen publiek. Mede door zijn inbreng won Barcelona met overtuigende cijfers: 5-2.



“Griezmann is naar Barcelona gekomen omdat hij de Champions League wil winnen", liet technisch directeur Eric Abidal onlangs weten in de Spaanse media. Hij benadrukte dat de Barcelona-fans nog niet het beste hebben gezien van Griezmann. Verwonderlijk is dat niet, want het verschil in speelstijl tussen zijn vorige werkgever Atlético Madrid en Barcelona is als dag en nacht. In een team vol sterspelers is het voor Griezmann zaak om zo snel mogelijk zijn plek te vinden. Dat gaat hem de laatste weken steeds beter af, ziet ook Barcelona-clubwatcher Ignaci Olivia. De verslaggever van Goal ziet vooruitgang, maar is bovenal kritisch over de eerste maanden van Griezmann in het Camp Nou.

Wennen aan zijn nieuwe rol

“Griezmann heeft een compleet andere rol gekregen”, zegt hij tegenover Voetbalzone. De Fransman speelt bij Barcelona vanaf de linkerkant en volgens Olivia moet de aanvaller zijn draai nog zien te vinden. De clubwatcher denkt dat Griezmann beter tot zijn recht komt op de rechterflank, maar die positie is al bezet door Messi. “Hij heeft nog nooit op de linkerflank gespeeld, ook als is hij linksbenig. Griezmann is van alle spelers op de wereld degene die het meest op Messi lijkt. Neymar kon op links spelen omdat hij rechtsbenig is en daardoor met zijn goede voet op doel kon schieten. Maar Griezmann is op zijn beurt iemand met een groter vermogen om zichzelf op te offeren voor het team. Hij werkt momenteel hard voor het team en voert zijn taken met oog op de manier van druk zetten op de tegenstander goed uit.”

Olivia hoopt dat Valverde er uiteindelijk voor kiest om Griezmann op een andere manier te gebruiken. “Ik ben van mening dat er bij Barcelona maar één goede positie voor hem is en dat is in een vrije rol vanaf de rechterflank. Alleen is dat precies de rol van Messi en zelfs toen hij geblesseerd was heeft Griezmann niet vanaf die kant gespeeld. Valverde zei dat het hem een goed idee leek om het op rechts te proberen met Griezmann, maar dat heeft hij niet gedaan”, aldus Olivia. “Ik denk dat hij dat niet heeft gedaan omdat hij Griezmann wil laten groeien in zijn rol op links, al denk ik niet dat hij daar in gaat slagen.”

“Griezmann is een linksbenige aanvallende middenvelder, maar die rol bestaat niet bij Barcelona”, vervolgt de clubwatcher. Hij merkt dat de Fransman met name in zijn eerste weken enorm moest wennen aan de andere speelstijl die bij Barça wordt gehanteerd. “Barcelona speelt 4-3-3 en niet 4-4-2 met en ruit op het middenveld. Hij moet zichzelf aanpassen en zijn draai zien te vinden op links, om vanaf die kant naar binnen te komen, net zoals Ronaldinho en Messi dat in het verleden deden. Griezmann zou ook als tweede spits kunnen spelen om de nummer negen heen, maar nogmaals: die rol bestaat niet in het huidige Barcelona. Zijn favoriete positie wordt bezet door Messi. Maar ik ben ervan overtuigd dat we goede optredens van Griezmann vanaf de linkerflank gaan zien, simpelweg omdat hij een geweldige speler is.”

In een interview met Téléfoot gaf Griezmann zelf ook al aan dat zijn eerste maanden in Barcelona in het teken stonden van aanpassen. “Barcelona is niet de makkelijkste plek om te voetballen. Het is een nieuw team, een andere club met andere tactiek en nieuwe rol voor mij. Ik ben trots op mijn keuze en ben blij waar ik nu ben. Ik moet hard blijven werken en dan komt het allemaal goed”, aldus de aanvaller, die duidelijke doelen stelde voor dit seizoen. “Ik wil uitgroeien tot een belangrijke speler voor de club, zoveel mogelijk spelen, scoren en assists geven. Ik ben een speler die aan het team denkt. Ik kan vaak scoren, maar dat is niet mijn belangrijkste doel. Het is mijn doel om het team te helpen op alle denkbare manieren.”

Veel is er gezegd en geschreven over de band van Griezmann met Messi. De twee zouden het niet goed met elkaar kunnen vinden, ook al hebben zij dit zelf meerdere keren tegengesproken. Ook volgens Olivia kan het gerucht naar het rijk der fabelen verwezen worden. “Het zijn twee spelers die elkaar begrijpen. Ze hebben hetzelfde profiel en voelen zich comfortabel aan de bal. Ze zullen misschien niet de beste vrienden zijn, maar dat betekent niet dat ze een slechte band hebben. Messi doet er alles aan om te winnen en heeft Griezmann al vaak in scoringspositie gebracht. Ze zijn absoluut niet boos op elkaar, zoals in de media wordt beweerd.”

Vertrouwen van Valverde

Ondanks negatieve verhalen en kritiek vanuit de buitenwacht, tonen de statistieken aan dat Griezmann steeds meer zijn stempel weet te drukken op het spel van Barcelona. Met name in LaLiga komt hij op stoom, getuige zijn uitstekende cijfers, die in de buurt komen van die van Frenkie de Jong en Messi. Dit seizoen is alleen Messi vaker betrokken bij doelpunten in de competitie dan Griezmann. Waar Messi op zeven goals en vier assists staat, was Griezmann tot dusver vier keer trefzeker tegenover drie assists. Valverde heeft het volste vertrouwen in de zomeraankoop. Dat liet hij al meermaals in de media optekenen en het vertrouwen van de trainer is ook terug te zien in de statistieken. Met 1210 speelminuten in alle competities kwamen tot dusver alleen Clément Lenglet (1252 minuten), Frenkie de Jong (1308 minuten), Gerard Piqué (1350 minuten) en Marc-André ter Stegen (1440 minuten) langer in actie.

Olivia betwijfelt of het huidige Barcelona de wens van Griezmann kan waarmaken door de Champions League te winnen. “De ploeg beschikt over te weinig spelers met voldoende kwaliteit om de Champions League te winnen. Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Suárez, Griezmann en Messi hebben het niveau, maar de rest is om verschillende redenen niet goed genoeg meer”, aldus Olivia. Hij benadrukt dat het van groot belang is dat Griezmann op de juiste manier gebruikt gaat worden in Barcelona. “Als hij in staat is om zich aan te passen en Messi kan laten uitblinken, dan wordt Barcelona in aanvallend opzicht weer een angstaanjagend team. Zo niet, dan staat Messi er wederom alleen voor en gaat Barcelona er op achteruit.”

