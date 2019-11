Excellerende Myron Boadu laat rest van Europa voorlopig achter zich

AZ hervat de Eredivisie komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De Alkmaarders presteren uitermate verdienstelijk met een tweede plaats na dertien wedstrijden en zagen tevens jeugdproducten Myron Boadu en Calvin Stengs afgelopen week in Oranje debuteren. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Galgenwaard, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

O FC Utrecht won acht van de laatste elf thuisduels met AZ in alle competities (één remise, twee nederlagen), waaronder de meest recente ontmoeting in de Domstad in oktober 2018.

O AZ kwam in de laatste vier uitduels met FC Utrecht in de Eredivisie telkens op een 0-1 voorsprong, maar wist de laatste twee van deze ontmoetingen niet te winnen (één remise, één nederlaag).

O FC Utrecht won zeven van de laatste acht thuiswedstrijden in de competitie (één nederlaag) en kreeg in de eigen Galgenwaard in de laatste 302 speelminuten geen treffer tegen.

O Alleen PEC Zwolle kreeg dit Eredivisie-seizoen meer goals tegen in het eerste half uur (elf) dan FC Utrecht (negen, gelijk met VVV); vijf van de laatste acht tegentreffers van de ploeg vielen in deze periode.

O Alleen Daley Blind (3051) noteerde in 2019 meer balcontacten in de Eredivisie dan Adam Maher (2656), die dit kalenderjaar zijn balcontacten per 90 minuten zag afnemen na zijn transfer van AZ (102) naar FC Utrecht (94).

O John van den Brom wist als trainer 25 van de 26 teams die hij ontmoette in de Eredivisie te verslaan; alleen van AZ won de huidige trainer van FC Utrecht nog nooit in Eredivisie-verband (één remise, drie nederlagen).

O Maximaal acht tegengoals na dertien Eredivisie-duels van een seizoen is een gedeeld clubrecord voor AZ (ook acht in 2011/12); nog nooit hadden de Alkmaarders minder dan tien tegentreffers na veertien wedstrijden.

O Geen team scoorde dit Eredivisie-seizoen vaker uit een hoekschop dan AZ (zes keer, gelijk met FC Utrecht); de Alkmaarders waren in elk van de laatste vier competitieduels trefzeker via een corner.

O AZ is de enige ploeg in de tien grootste Europese competities met twee spelers onder 21 die dit seizoen op minimaal tien goals of assists staan in de competitie (Myron Boadu elf & Calvin Stengs tien).

O Alleen Dusan Tadic (23) was bij meer doelpunten betrokken dit seizoen namens een Eredivisieploeg in alle competities dan Myron Boadu (21 - 14 goals en 7 assists).

O Teun Koopmeiners maakte op 22 oktober 2017 tegen FC Utrecht zijn eerste Eredivisie-doelpunt met zijn rechtervoet, zijn veertien Eredivisiegoals daarna werden allemaal met links gemaakt (waaronder tien strafschoppen).

Jeugdopleiding AZ werpt zijn vruchten af

Dinsdag 19 november 2019 zal voor Calvin Stengs en Myron Boadu een dag zijn om nooit te vergeten. Het duo van AZ debuteerde voor het Nederlands Elftal en deed dat allesbehalve onverdienstelijk. Stengs maakte de negentig minuten vol en leverde de assist op zowel de 3-0 als de 4-0 van Georginio Wijnaldum. Hij creëerde in gehele duel acht kansen voor medespelers en werd de eerste speler die dat presteerde in een wedstrijd namens het grote Oranje sinds Quincy Promes in oktober 2016, ruim drie jaar geleden (4-1 zege op Wit-Rusland). Myron Boadu mocht in de rust Memphis Depay aflossen en bekroonde zijn debuut in de 87e minuut met een fraaie treffer. De spits van AZ, gedurende de interland tegen Estland 18 jaar en 309 dagen oud, werd daarmee de jongst scorende speler voor het Nederlands Elftal sinds Ryan Babel in maart 2005 (0-2 zege op Roemenië). Nederland - Estland was de eerste interland waarin twee AZ-spelers in actie kwamen sinds 15 augustus 2012, toen Nick Viergever en Adam Maher debuteerden in de vriendschappelijke interland tegen België (4-2 nederlaag).

Het is een bevestiging van de geluiden die al jaren in Nederland rondgaan over het hoge niveau van de jeugdopleiding van AZ. Stengs en Boadu zijn producten uit de eigen academy die al op zeer jonge leeftijd debuteerden in de Eredivisie. Dit seizoen komt het tweetal volledig tot wasdom en behoort het, samen met onder anderen internationaal gerenommeerde spelers als Dusan Tadic en Hakim Ziyech, tot de meest waardevolle spelers van de Nederlandse competitie. Het verschil met het duo van Ajax is dat Calvin Stengs en Myron Boadu nog 21 jaar moeten worden. Toch was zowel Stengs als Boadu deze jaargang al direct betrokken bij minstens tien competitiedoelpunten. In de tien sterkste Europese competities zijn er in totaal slechts vier spelers van onder de 21 jaar die dat ook presteerden: Donyell Malen voor PSV en Jonathan David voor KAA Gent. AZ is dit seizoen dus de enige club in de tien grootste Europese competities met twee spelers onder 21 die op minimaal tien goals of assists staan in de competitie (Myron Boadu elf en Calvin Stengs tien). De huidige nummer twee van Nederland zet zaterdag in het uitduel met FC Utrecht de jacht op Ajax voort, uiteraard met de exponenten Calvin Stengs en Myron Boadu.

Spelers -21 jaar met 10+ goals en assists - Europese top tien competities