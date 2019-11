Schot wint fortuin met loterij, maakt einde aan huwelijk en neemt club over

Wat zou je doen als je de loterij wint? Het is een vraag die iedereen zichzelf wel eens heeft gesteld. Voor de meesten zal dit voor altijd een fantasie blijven, maar niet voor Colin Weir. Op 64-jarige leeftijd wonnen hij en zijn toenmalige vrouw Christine op 12 juli 2011 de EuroMillions jackpot. Zij kregen een bedrag van liefst 183,7 miljoen euro op hun bankrekening gestort. Het stel is inmiddels gescheiden en nadat de inmiddels 71-jarige Weir stopte met zijn werk als cameraman, heeft hij donderdag de overname van zijn favoriete club Partick Thistle afgerond.

Door Yanick Vos

Colin en Christine Weir waren door het dolle heen toen zij de hoofdprijs wonnen van 161.653.000 pond. Plots hadden ze geld als water, waren ze een van de rijkste koppels van Schotland en werd een fantasie realiteit. Een maand nadat de loterij was gewonnen, besloten ze te verhuizen. Hun huis in Largs, circa vijftig kilometer ten westen van Glasgow, verlieten ze voor een gigantische villa ter waarde van ongeveer 1,2 miljoen euro. Met een adembenemend uitzicht over de Firth of Clyde woonden de Weirs gelukkig in hun nieuwe stulpje, dat ze voor veel geld verbouwden naar hun wensen.

Het stel was door de winst in de loterij in een klap beroemd in Schotland. Het hele land was benieuwd hoe zij hun geld zouden uitgeven en de Weirs bleken gul. Ze doneerden namelijk miljoenen aan goede doelen en zetten een foundation op. Met The Weir Charitable Trust zetten ze zich in voor de Schotse gemeenschap op het gebied van sport, recreatie, dierenwelzijn, gezondheid en cultuur. Intussen zouden de Weirs al zo'n zeven miljoen euro hebben weggegeven. Het koppel mengde zich ook in de politiek en stelde circa 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de Scottish National Party.

Colin Weir was al zijn hele leven supporter van Partick Thistle, de huidige hekkensluiter in de tweede competitie van Schotland. Hij liet zijn favoriete club meedelen in zijn geluk. Hij schonk in 2013 al een bedrag van omgerekend 877.000 euro, waardoor zijn club uit Glasgow uit de schulden kwam. Eerder dit jaar kwam daar nog eens bijna 600.000 euro voor de jeugdopleiding bovenop.

“We kopen er misschien nog wel een of twee huizen bij, want we kunnen het ons veroorloven”, liet Christine Weir optekenen in de Schotse media. De Weirs voegden daad bij woord, want in 2014 telden zij 3,5 miljoen euro neer voor een gigantisch onderkomen uit 1909. Het geld ging er met bakken uit, maar gelukkiger werden Colin en Christine niet. Volgens geruchten in de Schotse tabloids zou het stel sinds 2018 niet meer samen onder een dak wonen. Een breuk was onafwendbaar. In april van dit jaar werd bekend dat er een einde was gekomen aan een huwelijk van 38 jaar.

Als alleenstaande man en geld als water richtte de multimiljonair zich op zijn enige overgebleven liefde: Partick Thistle. Financieel stond de club er niet geweldig voor en daar wilde Weir verandering in brengen. Donderdag werd bekend dat hij zich heeft ingekocht voor een meerderheidsbelang van 55 procent. Welk bedrag hij in de club heeft gestoken is onbekend. Hoewel Weir zich niet gaat bezighouden met het dagelijkse bestuur van de rode lantaarndrager van de Championship-club, zal er wel een frisse wind waaien bij the Jags. Weir voorziet een nieuwe organisatiestructuur, waarbij de supporters veel zeggenschap krijgen.

De 71-jarige Weir heeft ervoor gezorgd dat het meerderheidsbelang kostenloos gaat naar Thistle for Ever, een nieuw opgerichte supportersvereniging. Omdat de overdracht in een stroomversnelling terecht is gekomen, zullen de aandelen pas over drie tot vier maanden overgedragen worden, zo laat Weir weten. In de komende maanden zullen de juiste personen aangesteld worden. “Ik ben ontzettend dankbaar voor iedereen die eraan heeft bijgedragen om dit voor Thistle voor elkaar te krijgen”, reageert Weir op de clubwebsite. “Ik zal er voor zorgen dat het gestelde vertrouwen niet wordt geschaad. Thistle for Ever heeft met het idee bezorgd om het beheer van de club in de handen van de fans te leggen. Deze droom is nu realiteit geworden. Het is sneller gegaan dan iedereen vooraf had gedacht.”

“We zijn blij dat ons harde werk van de afgelopen maanden heeft geleid tot de verkoop”, reageert David Beattie namens de aandeelhouders. “Het is altijd ons doel geweest om de toekomst van de club veilig te stellen. We hebben dit gedaan door onze aandelen te verkopen aan een man die een enorme liefde voor de club heeft. Colin Weir heeft Thistle zonder twijfel in zijn hart. Hoewel we alternatieven hadden, zijn we ervan overtuigd dat het plan om het eigendom neer te leggen bij de supporters het beste is.”

Het Firhill Stadium, goed voor 10.102 plaatsen

Met de supporters aan het roer en de financiële injectie van Weir kan Partick Thistle met vertrouwen naar de toekomst kijken. De plannen zijn groots, want Weir heeft er met zijn geld niet alleen voor gezorgd dat de club schuldenvrij is, maar ook dat Partick Thistle op termijn eigenaar wordt van de grond waar het stadion staat. Hij betaalde een onbekend bedrag voor een stuk grond waarop het Firhill Stadium, de thuishaven van Partick Thistle, is gebouwd. De grond die Weir nu in zijn bezit heeft wordt over tien jaar overgedragen aan de club. Zodoende kunnen er plannen gemaakt worden om het stadion uit te breiden.

Of de miljoenen van Weir ook gestoken zullen worden in de selectie van Partick Thistle, volgens Transfermarkt goed voor een totale waarde van 4,23 miljoen euro, is vooralsnog onbekend. Hij wil in eerste instantie de organisatie en het complex van de club op orde krijgen. Eerder stelde hij al miljoenen beschikbaar voor een nieuw trainingscomplex en nu is het zijn wens om de jeugdopleiding verder te professionaliseren. “Vandaag is een geweldige dag voor de club die alles voor mij betekent. Ik hoop dat de fans deze ontwikkeling steunen. Ze hebben altijd gezegd dat ze wilden dat Thistle hún club zou zijn en nu is dat ook echt zo", aldus Weir.