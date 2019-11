‘Opvolger van Ödegaard’ staat voor debuut: ‘De Eredivisie is speciaal’

Vitesse maakte onlangs melding van de komst van Keisuke Honda en de Japanner kreeg woensdag uiteindelijk zijn werkvergunning om officieel bij de Arnhemmers aan de slag te kunnen. Een dag later volgde zijn presentatie en de middenvelder start aankomende zondag tegen Sparta Rotterdam naar alle waarschijnlijkheid meteen in de basis bij zijn nieuwe werkgever.

Trainer Leonid Slutsky heeft hoge verwachtingen van Honda, die hij nog kent van hun gezamenlijke tijd bij CSKA Moskou: “Hij moet de brug vormen tussen middenveld en aanval. Dat is belangrijk voor het team. Vorig jaar vervulde Martin Ödegaard zo’n rol in onze ploeg”, wordt de oefenmeester geciteerd door De Telegraaf. Honda weet nog niet of hij meteen negentig minuten kan spelen, maar Slutsky heeft alle vertrouwen in de fitheid van zijn pupil.

“Hij is geen gewone professional, maar een robot-professional. In alles is hij superprofessioneel. Voeding, rust, krachttraining. Alles doet hij perfect.” Honda speelde de afgelopen jaren voor het Mexicaanse Pachuca en het Australische Melbourne Victory. De 33-jarige routinier komt nu echter met een duidelijk doel terug naar de Eredivisie: “Ik wil naar de Olympische Spelen. Iedereen zei dat ik niet meer in Europa zou spelen nadat ik in Australië was geweest. Ik heb zes maanden niet gevoetbald, maar ben heel fit. Hoe fit? Dat zullen jullie zien. Ik hoop iedereen te verbazen”, voegt hij toe tegenover Voetbal International.

Voor Honda betekent zijn dienstverband bij Vitesse een terugkeer op de Nederlandse velden, waar hij in dienst van VVV-Venlo een jaar of tien geleden zijn grote doorbraak beleefde: “De Eredivisie is speciaal. Hier ben ik toch echt begonnen. Toen had ik zwart haar, nu ben ik tien jaar ouder. Ik hoop Nederland te laten zien hoe volwassen de jongen van toen is geworden. Ik vind het een prachtige uitdaging mensen te laten zien dat ik het nog kan.”