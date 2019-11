Gerbrands: ‘Ik beantwoord deze vraag ook niet als je drie keer verliest’

PSV verkeert de laatste tijd in zwaar weer. De Eindhovenaren wisten de laatste zes wedstrijden voor de interlandperiode niet te winnen en verloren drie van de vier meest recente duels. Trainer Mark van Bommel staat onder druk, maar algemeen directeur Toon Gerbrands weigert in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1 antwoord te geven op vragen over de toekomst van de oefenmeester.

“Dat is zo’n vraag die ik niet hoef te beantwoorden als je vier keer wint. Dus ik beantwoord deze vraag ook niet als je drie keer verliest”, zegt Gerbrands stellig als hij een vraag krijgt over de toekomst van Van Bommel. Er wordt vervolgens gevraagd of hij daar wel op zou antwoorden als er zes keer op rij gewonnen werd. “Dan komt die vraag niet. Als het goed gaat, hoef ik dit niet te beantwoorden.”

“We werken hier, gaan aan de slag en de werkweek ziet er niet anders uit als we drie keer verliezen en de bal binnenkant paal eruit schiet”, concludeert Gerbrands, die zijn contract onlangs verlengde tot medio 2025. PSV hervat de competitie zondagmiddag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren bezetten na 13 wedstrijden de derde plaats in de Eredivisie met 24 punten, 11 minder dan koploper Ajax.