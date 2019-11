‘Als ik de baas van Atlético was, zou ik hem een blanco cheque geven’

Atlético Madrid onderging afgelopen zomer een ware transformatie. Veel steunpilaren trokken de deur achter zich dicht in het Wanda Metropolitano, zoals Antoine Griezmann, Filipe Luis, Diego Godin, Juanfran, Lucas Hernández en Rodri. Menig fan van los Colchoneros vreesde dit seizoen voor een ineenstorting, maar de club is vandaag de dag op een keurige vierde plek in LaLiga terug te vinden. De basis én kracht van dit Atlético is clubicoon Jan Oblak, die ondanks zijn imponerende statistieken gek genoeg nooit dicht bij een overstap naar een andere grootmacht is geweest.

Door Tim Siekman

Diego Simeone hield na de 2-0 overwinning op Athletic Club eind oktober voor de zoveelste keer een lofzang over Oblak. Tegen de Basken schitterde de 26-jarige Sloveen wederom, onder meer met een prachtige redding op een kopbal van Iñigo Martínez. "Oblak is de beste keeper ter wereld, geen twijfel over mogelijk", aldus de trainer van Atlético, geciteerd door verschillende Spaanse media. "Hij weet zich ieder seizoen te verbeteren en helpt het team enorm door zo te spelen. Hij laat iedere dag, in trainingen en in wedstrijden, zien dat hij de beste is."

Oblak behoort al jarenlang tot de top van het mondiale keepersgilde en staat ieder seizoen op de nominatielijst van diverse prijsuitreikingen. Waar een prijzenregen op internationaal vlak achterblijft voor Oblak, krijgt de doelman in Spanje alom erkenning. Met vier keer op rij de Trofeo Zamora op zak, een jaarlijkse prijs voor de doelman in LaLiga met het beste ratio tegengoals per wedstrijd, heeft de sluitpost de hoogste status bereikt. Nu lonkt voor Oblak een prestigieus record waarmee hij zijn naam kan vereeuwigen in de geschiedenisboeken van Atlético: de meest clean sheets in LaLiga voor de club aller tijden.



'Het gaat tussen Ter Stegen en Oblak'

Tot dusver heeft Oblak in de Spaanse competitie 95 keer de nul gehouden in het shirt van de Madrilenen, net zoveel als Abel Resino. De oud-doelman was in de jaren tachtig en negentig eveneens 95 keer niet te passeren, maar had daarvoor wel 243 duels nodig, terwijl Oblak nu pas op 167 wedstrijden staat. De opmars van Atlético en de daarbij behorende behoudende tactiek van Simeone zal zeker hebben bijgedragen aan de imponerende cijfers van Oblak. Toch wordt vooral de klasse van de keeper in Spanje aangestipt als het fundament van deze nieuwe indrukwekkende statistiek.

In zijn beginperiode had Oblak moeite om de fans van Atlético te overtuigen. Hij werd in de zomer van 2014 voor het aardige prijskaartje van circa zestien miljoen euro opgepikt bij Benfica, waarmee hij de finale van de Europa League wist te bereiken (0-0, verlies tegen Sevilla na penalty's). De voormalig duurste doelman van LaLiga maakte op 16 september zijn debuut, maar zonder succes. Olympiacos schoot drie keer op doel, met drie goals als resultaat: 3-2. De roep om de naar Chelsea vertrokken Thibaut Courtois was groot.

Pas in maart kreeg Oblak zijn tweede kans door een blessure bij eerste doelman Miguel Ángel Moyà. Dit keer pakte Oblak zijn kans, waardoor hij niet meer onder de lat was weg te slaan. Hij maakte keer op keer indruk voor Atlético, wat ook terug is te zien in de statistieken van Opta. Waar Courtois in drie seizoenen tijd bij Atlético een reddingspercentage van tussen de 67,97 en 74,78 procent wist te noteren, haalde Oblak ieder jaar structureel iets betere cijfers, met in de afgelopen vijf seizoenen een percentage van minimaal 75,00 en maximaal 82,68 procent.

Oblak is qua statuur Courtois inmiddels voorbij, niet alleen bij de fans van Atlético, zo verzekert Cristian Maxedo, die namens de Spaanse tak van Goal de Madrileense club op de voet volgt. "Momenteel is er in Spanje een debat gaande wie beter is: Marc-André ter Stegen (van Barcelona, red.) of Oblak", vertelt de journalist aan Voetbalzone. "Ik kan je verzekeren dat Jasper Cillessen (van Valencia, red.) als minder goed wordt beschouwd, net als Courtois (van Real Madrid, red.). Het gaat tussen Ter Stegen en Oblak. Mijns inziens is Oblak momenteel de beste doelman. Hij heeft niet voor niets vier jaar achter elkaar de Trofeo Zamora gewonnen."

'Ik zou hem een blanco cheque geven'

Alle statistieken tonen aan dat Oblak bij de top van de wereld behoort. In november 2018, tegen Borussia Dortmund in de Champions League, behaalde de doelman opnieuw een bijzondere mijlpaal, namelijk zijn honderdste clean sheet in dienst van Atlético, na slechts 178 duels. Ter vergelijking: Petr Cech (181), Manuel Neuer (188), Victor Valdés (217), Gianluigi Buffon (222) en Iker Casillas (306) hadden voor respectievelijk Chelsea, Bayern München, Barcelona, Juventus en Real Madrid meer wedstrijden nodig om dit aantal te bereiken.

Vanaf het seizoen 2015/16 tot de huidige voetbaljaargang is Oblak ieder jaar steevast de keeper met de meeste clean sheets in LaLiga, met vaak een ruime voorsprong op de nummer twee op de lijst. Ook dit seizoen prijkt de 23-voudig international reeds bovenaan het lijstje, met zeven keer de nul in veertien wedstrijden. "Er heersen absoluut geen twijfels over zijn kwaliteiten", vertelt Maxedo van Goal over Oblak. "Daarnaast is hij een mooi mens. Een hele rustige gast die zelden nerveus is en altijd beschaafd en bescheiden blijft."

Iedereen die met Oblak gewerkt heeft, komt tot dezelfde conclusie: hier is sprake van een keeper van wereldklasse. Rechtsback Juanfran: "Ik heb gewerkt met David de Gea en Courtois, maar Oblak is de beste ter wereld. Op de sleutelmomenten staat hij er altijd." Middenvelder Gabi: "Hij is net zo beslissend als Griezmann, zo'n doelman in huis hebben is essentieel." Oud-spits Fernando Torres: "Ik heb nog nooit zo'n doelman gezien. Atlético moet er alles aan doen om hem te behouden." Middenvelder Koke: "Als ik de baas was bij Atlético, zou ik hem een blanco cheque geven."

Tekst gaat verder onder afbeelding



Oblak tekende in april een contract tot medio 2023 in het Wanda Metropolitano, maar sprak destijds wel de eis uit dat de selectie van Atlético in het huidige seizoen kwalitatief sterk genoeg moest zijn om voor de prijzen te spelen. Na het vertrek van een flink aantal topspelers deelde Oblak in juni zijn zorgen over de gang van zaken. "Ik heb een nieuw contract getekend, maar dat verandert niets. Ik wil bij Atlético blijven, zo lang de ambities van de club overeenkomen met mijn ambities. Toen ik tekende, gaf de club mij bepaalde garanties over deze ambities", zo stelde hij tegenover Ekipa.

'Ik zet mijn geld op een lang verblijf bij Atlético'

Ondanks zijn imposante palmares wordt Oblak zelden hardnekkig gelinkt aan een andere topclub. In de afgelopen jaren vielen af en toe de namen van bijvoorbeeld Paris Saint-Germain, Manchester United en Liverpool, maar van een concrete stap was nimmer sprake. "Het is inderdaad veel te rustig rond Oblak, want hij is van wereldniveau", zegt Maxedo. "Maar hij is een rustige jongen en heeft niet de behoefte om geruchten te voeden. Hij is gelukkig in Madrid en speelt met veel plezier voor Atlético, dat hem goed betaald. Hij is ook niet de persoon om voor een andere club te spelen en voor nog meer geld te kiezen als hij sowieso al weet dat hij bij Atlético gelukkiger zal zijn."

De journalist van Goal is ervan overtuigd dat Oblak nog voldoende perspectief ziet om met het huidige Atlético prijzen te pakken. Hij wijst ook op het feit dat de doelman enkele prachtige pieken heeft gedeeld met los Colchoneros, zoals de winst van de Europa League in 2018 ten koste van Olympique Marseille (0-3). "Voetbal is voetbal, dus niemand weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar als ik een wedje moet leggen, zet ik mijn geld op een lang verblijf bij Atlético. Hij is nog jong en wil nog genieten van het Madrileense leven."

Maxedo geeft aan dat andere topclubs in Europa inmiddels goed voorzien zijn. "Er zijn niet zoveel clubs die op zoek zijn naar een nieuwe doelman. Barcelona en Real Madrid zijn voorzien met Ter Stegen en Courtois, terwijl Manchester City, Liverpool en Manchester United Ederson, Alisson Becker en De Gea in huis hebben. Misschien is Italië nog een optie", filosofeert de journalist. "Wojciech Szczesny is al wat ouder (29 jaar, red.) en Juventus kan Oblak meer geld bieden dan Atlético. Als hij ooit een transfer gaat maken, dan past het Italiaanse voetbal het beste bij hem."

