Rudi Garcia benoemt Depay tot aanvoerder en haalt uit naar Koeman

Memphis Depay is sinds zijn transfer naar Olympique Lyon uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van Olympique Lyon en de aanvaller droeg dit seizoen al enkele keren de aanvoerdersband bij les Gones. Trainer Rudi Garcia, die onlangs instapte als opvolger van de ontslagen Sylvinho, is eveneens zeer tevreden over de Oranje-international en laat donderdagmiddag tijdens een persconferentie weten dat Depay de nieuwe vaste aanvoerder van Lyon zal zijn.

“Hij laat zich op alle niveaus gelden, zowel buiten het veld als op sportief vlak. Hij is ook begonnen met Franse lessen en doet zijn best om de taal onder de knie te krijgen”, laat Garcia weten. De oefenmeester kwam echter ook meteen met slecht nieuws over Depay, die dinsdagavond nog een helft meespeelde met het Nederlands elftal tegen Estland. De aanvaller kampte de afgelopen weken met een probleem aan zijn hamstring en is nu opnieuw geblesseerd geraakt. De wedstrijd tegen OGC Nice van aankomende zaterdag zal hij daarom aan zich voorbij moeten laten gaan.

Ronald Koeman over Memphis Depay: 'Hoe hoger hij speelt, hoe beter'

“Ik was zo boos na zijn blessure dat ik mijn beslissing eigenlijk uit wilde stellen, maar achteraf gezien denk ik dat dit de juiste keuze is”, gaat Garcia verder. “Hij heeft een terugval. Het gaat om dezelfde spier, de rechterhamstring. Het is enorm jammer voor OL en vervelend dat hij zich geblesseerd heeft in een wedstrijd voor Nederland die eigenlijk nergens om ging. Het is een gebrek aan respect ten opzichte van Lyon. We hebben al ons best gedaan om te zorgen dat hij niet tegen Noord-Ierland zou spelen (afgelopen zaterdag, red.), maar hij kwam dinsdag alsnog in actie.”

“Dit gaat nu ten koste van OL, aangezien dit net zo belangrijk is voor ons als het voor hen was. Ronald Koeman weet hoe ik mij hierover voel”, vervolgt hij. Garcia is niet te spreken over de rol die de bondscoach in de nieuwe blessure van Depay heeft gespeeld: “Het is altijd aan de trainer om te beslissen of hij een speler laat starten. Als hij een intelligente trainer is, luistert hij ook naar het advies van de speler. Maar het is uiteindelijk aan de coach.” Lyon neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen Zenit Sint-Petersburg en het is nog maar de vraag of Depay dan wel weer van de partij zal zijn: “Dat weet ik niet, we weten niet hoe lang hij eruit zal liggen”, sluit Garcia af.