OM beoordeelt vermeende Hitlergroet in Den Bosch als wegwerpgebaar

Een supporter van FC Den Bosch leek zondag de Hitlergroet te brengen richting Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira, maar volgens het Openbaar Ministerie is daar geen sprake van. De betreffende aanhanger van de club uit de Keuken Kampioen Divisie maakte een wegwerpgebaar, zo is naar voren gekomen na bestudering van de beelden.

"Samen met specialisten van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD) en de politie hebben wij de bewegende beelden van het incident geanalyseerd", zo schrijft het OM donderdag in een officiële verklaring omtrent het incident rondom Mendes Moreira. "Het OM is niet tot de conclusie gekomen dat het hier gaat om een Hitlergroet. Het gaat in onze ogen om een meer algemene wegwerpbeweging."

Het OM heeft daarnaast niet kunnen vaststellen dat Mendes Moreira op een racistische of discriminerende manier is bejegend door de betreffende supporter van de Bossche club. "De betrokken man hebben wij ook gesproken. Hij ontkent met klem dat hiervan sprake zou zijn geweest. De man wordt ten aanzien van de armbeweging dus niet verdacht van discriminatie." De KNVB heeft ook een onderzoek ingesteld naar de incidenten tijdens het duel tussen Excelsior en Den Bosch, al zijn hier de resultaten nog niet van bekend.

In een eerder stadium liet het OM al weten dat de racistische uitingen, de Zwarte Piet-liedjes en de oerwoudgeluiden die zondag te horen waren in het stadion van Den Bosch strafbaar zouden zijn. De clubleiding van Den Bosch repte eerst nog over 'kraaiengeluiden', maar kwam al snel met een andere standpunt naar buiten. "FC Den Bosch heeft gisteren de plank volledig misgeslagen met haar te snelle statement. Die reactie was een blunder, waarvoor de club haar excuses aanbiedt aan iedereen en in het bijzonder aan Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira", zo liet de directie van Den Bosch daags na het duel met Excelsior weten.

De M-Side, de fanatiek supportersgroepering van Den Bosch komt donderdag via Facebook met een statement tegen racisme. Bij het bericht is een foto te zien met daarop de vlaggen van verschillende landen, om de diversiteit van de aanhang te onderstrepen. "Voor ons als FC Den Bosch-supporters van de M-Side is het om te zorgen voor sociale controle, want dit kan en mag nooit meer gebeuren", zo valt te lezen in de verklaring. Het supporterscollectief schaamt zich voor het racistische gedrag van enkele fans zondag tegen Excelsior. "Daar zijn wij totaal niet trots op en distantiëren wij ons van."