Borussia Dortmund sluit langdurige megadeal van 250 miljoen euro

Borussia Dortmund en kledingmerk PUMA gaan langer met elkaar door. De Duitse topclub meldt donderdag via de officiële kanalen dat de handtekeningen zijn gezet onder een langdurige verbintenis tot aan de zomer van 2028. PUMA is al zeven jaar de kledingsponsor van Dortmund. Volgens Duitse media levert de nieuwe deal de Bundesliga-club een gigantisch bedrag op.

Hoewel Dortmund en PUMA geen mededelingen doen over de geldsom die gemoeid is met de deal, wordt in de Duitse media gesproken over een bedrag van 250 miljoen euro. Tot dusver kreeg Dortmund tien miljoen euro per jaar. Dat bedrag wordt opgeschroefd naar ruim dertig miljoen euro per seizoen.

“PUMA is al lange tijd niet alleen een leverancier en sponsor van BVB, maar ook een belangrijke aandeelhouder van onze club”, reageert voorzitter Hans-Joachim Watzke op de clubwebsite. “Onze samenwerking is gegroeid en gaat verder dan een normale werkrelatie. We voegen de komende jaren graag een nieuw hoofdstuk aan onze succesvolle samenwerking toe.”

Het is niet ongebruikelijk dat er enorme bedragen gemoeid zijn bij deals tussen kledingmerken en clubs. Manchester United heeft een overeenkomst met Adidas ter waarde van omgerekend 83 miljoen euro per seizoen. Liverpool stapt over van New Balance naar Nike en gaat op jaarbasis naar verluidt nog meer ontvangen dan the Red Devils.